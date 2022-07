9 belgiske restauranter blant de 150 beste restaurantene i Europa

Litt annen rangering

Det er ingen blind og hensynsløs dommer her, ingen stjerner fordelt på én, to eller tre, men en enkel klassifisering. Guide EN GJØR For «matkonsept» er dette en samling: 200 000 kommentarer fra rundt 6000 amatører som deltok i en omfattende undersøkelse og rapporterte om sine erfaringer fra tusenvis av restauranter over hele Europa, noe som gjør det mulig å lage flere rangeringer senere. : Generell rangering av de beste nye adressene, beste «billig mat»-restauranter og alle de beste europeiske bordene. Denne europeiske topp 150, som utgis hvert år, blir fulgt av flere underrangeringer, inkludert en liste over andre adresser Sterkt anbefalt Eller rett og slett Anbefalt I Europa.

Herdok John Botany Rangert på tredjeplass i kategorien «Nye adresser» i Antwerpen.

Belgiske vinnere

Hvis den første restauranten i rangeringen ble etablert av Rasmus Munk, TheAlkymist I København er det ni belgiske adresser i denne rangeringen, og det er tydelig at den ikke matcher de hellige stjernene i Michelins guide. Så den første belgiske restauranten i rangeringen rangerer på 40. plass: den Tidenes vind I Lernu ligger kokken Chang Hoon Digimpres restaurant tre plasser høyere enn den populære. MirasurI 2019 ble den kåret til «Beste restaurant i verden» av Restaurant Magazine og rangert som 43. … The Jane I Antwerpen ligger Nick Bril Restaurant på 49. plass, etterfulgt av Bruno Timberman Bråk I Brooks, 86. plass … så følger Hukommelse Kendall, Wiljalmur Sigurdsson (99.) Herdok John Botany I Antwerpen, Gert de Mongler (101.), Fred, David Martin Brussel (104.), skygge Duffel av Thierry Theos (119.) og til slutt Triple Star Forgylt Vicky Queens Restaurant i Antwerpen. Ved å utforske andre guider, er det andre måter å avsløre de beste tabellene på.

