9 vårlooks fra OMEGA!

OMEGA FEIRER VÅREN MED DEN NYE AQUA TERRA KOLLEKSJONEN OG DENS 9 FORFRISKENDE FARGER!

Enten du velger skimmeret av perlerosa eller den tilbakelente kule av sandstein, har den nye Aqua Terra Shades Collection ni lyse nye farger som gleder alle. OMEGA har lenge vært anerkjent for sin innovative karakter og revolusjonerende design. Det er nettopp derfor OMEGA-urmakere legger til to nye urskiver til tilbudet til den berømte Aqua Terra-kolleksjonen. I perfekt harmoni med Aqua Terras etablerte estetikk har disse kulene også en satengfinish og et horisontalt teakdesign inspirert av formen til et seilbåtskrog.



Klokker tilbyr et bredt utvalg av solfylte pastellnyanser, for eksempel Atlantic Blue, Bay Green eller Terracotta, for å matche din personlighet. Takket være det store utvalget av skiver og armbånd, tilbyr denne nye kolleksjonen et bredt spekter av alternativer for enhver smak, både for menn og kvinner.

Kolleksjonen kommer i to størrelser: 38mm og 34mm. Begge modellene har en kasse i polert rustfritt stål og er utstyrt med OMEGAs Co-Axial Master Chronometer kaliber 8801. Denne sertifiseringen garanterer at hver klokke har bestått de ekstremt strenge testene til Swiss Federal Institute of Metrology (METAS) uten problemer. Den nye armbåndsdesignen i rustfritt stål er basert på mindre, elegant avrundede lenker, som gir klokkene et nytt utseende.

38 mm-utvalget er tilgjengelig i Atlantic Blue, Bay Green, Sandstone, Saffron og Terracotta. I 34 mm-serien er tilbudet fokusert på Sea Blue, Lagoon Green, Sandstone, Shell Pink og Lavendel.

Takket være nyere innovasjoner innen smarte teknologier, har OMEGA lykkes i å skape unike nyanser som bringer et friskt pust til fortidens fargepaletten. Takket være den innovative PVD-teknologien (Physical Vapor Deposition) oppnår OMEGA banebrytende resultater som gjør det mulig å oppnå komplekse farger som Terracotta, mens CVD-teknologien (Chemical Vapour Deposition) utløser spesifikke kjemiske reaksjoner som skaper farger som Sea Blue.

Merkevareambassadørene Eddie Redmayne og Zoë Kravitz skinner i den nye «Every Shape of You»-kampanjen. Kampanjetemaet viser frem hver persons unike personlighet og feirer uttrykket til deres respektive opptredener.



Raynald Aeschlimann, OMEGAs president og administrerende direktør, sa: «Eddie og Zoë er de foretrukne ansiktene for denne kampanjen. Deres kreative sinn, mangfoldige talenter og varierte livsstil passer perfekt inn i denne mangefasetterte samlingen. Vi håper denne nye kolleksjonen vil inspirere alle til å finne en klokke som matcher deres personlighet. »

I tillegg har kolleksjonen også to modeller i solid 18 karat gull. Disse koffertene, laget av OMEGAs slitesterke legeringer, fremhever ånden i fargepaletten med nye gulltoner. De satengferdige og lakkerte skivene til gullmodellene har CVD-behandling.

