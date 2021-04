90 år gammel kvinne i Hong Kong i telefonsvindel m 32 millioner | Hong Kong

90 år gammel Hong Kong Kvinnen koblet sammen 32 millioner dollar ved å stille seg som kinesiske tjenestemenn i byens største registrerte telefonsvindel, sa politiet.

Tirsdag sa politiet at ranerne målrettet mot en eldre kvinne som bodde i et herskapshus i The Peak, Hongkongs beste nabolag.

I fjor sommer kontaktet gjerningsmennene en ikke navngitt kvinne som stilte ut som kinesiske offentlige sikkerhetsoffiserer. De sa at identiteten hans hadde blitt brukt i en alvorlig straffesak på Kina.

Med henvisning til politikilder ble han bedt om å overføre penger fra bankkontoen sin til pengene han hadde med etterforskningsteamet, rapporterte South China Morning Post.

Flere dager senere kom en mann til huset sitt med en dedikert mobiltelefon og SIM-kort og kontaktet falske sikkerhetsagenter og tvang ham til å foreta totalt 11 bankoverføringer.

Kvinnen, som er mer enn fem måneder gammel, betalte totalt 250 millioner HK (32 millioner) HK til svindlerne, det største beløpet registrert av en telefonsamtale.

Politiet sa at svindelen bare ble oppdaget fordi den eldre kvinnens husassistent mente noe mistenkelig foregikk, og kontaktet deretter datteren til arbeidsgiveren og varslet myndighetene.

En 19 år gammel mann er arrestert og løslatt mot kausjon etter etterforskning, opplyser politiet.

Hong Kong har en av de høyeste milliardærene i verden, hvorav mange er eldre og lider av svindlere.

Rapporter om telefonsvindel økte med 18% i første kvartal 2021, og bedragere tjente HK $ 350 millioner (US $ 45 millioner) i perioden. I 2020 sa politiet at de håndterte 1193 telefonsvindelsaker som involverte totalt 574 millioner HK $ (m 74 millioner) stjålet.

I fjor ble en 65 år gammel kvinne kastet ut fra HK $ 68,9 millioner (m 10 millioner kroner) etter å ha blitt fremmet av publikum som sikkerhetsansvarlig etter en lignende plan.