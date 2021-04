90 år gammel kvinne stiller som sikkerhetsvakter over 23 millioner dollar telefonsvindel – World News

En 90 år gammel kvinne i telefonsvindel utgjør seg som sikkerhetstjenestemenn som svindlet 23 millioner dollar.

Kvinnen, som bor i det luksuriøse nabolaget The Peak i Hong Kong, ble kontaktet av kriminelle som hevder å være kinesiske offentlige sikkerhetsmyndigheter.

Han fortalte den sårbare pensjonisten at identiteten hans hadde blitt brukt i en alvorlig straffesak på det kinesiske fastlandet, og at han skulle overføre pengene fra bankkontoen sin til etterforskningskomiteen for sikkerhet.

Politiet sier at kvinnen gikk til et herskapshus med en svindler med en dedikert mobiltelefon og SIM-kort for å kontakte falske sikkerhetsagenter.

I løpet av en periode tvang de henne til å foreta totalt 11 bankoverføringer, rapporterte South China Morning Post.



(Bilde: Getty Images)



I løpet av fem måneder hadde han overlevert totalt 250 millioner HK $ 23 millioner til svindlerne, det største beløpet noensinne er registrert av en telefonkonkurranse.

Politiet sa at svindelen ble flagget av da kvinnens hjemmeassistent kontaktet datteren og trodde at noe mistenkelig foregikk.

En 19 år gammel mann er arrestert og løslatt mot kausjon for svindel etter etterforskning, opplyser politiet.

Mirror Newsletter gir deg de siste nyhetene, spennende prangende og TV-historier, sportsoppdateringer og viktig politisk informasjon. Nyhetsbrevet blir sendt daglig hver morgen, kl. 12 og hver kveld. Registrer deg for vårt nyhetsbrev og gå aldri glipp av et øyeblikk Her.

Hong Kong har et av de høyeste milliardærlandene i verden.

Siden mange av de kjente milliardærene er eldre borgere, er de ofte ofre for svindel og bedrag.

I første kvartal 2021 økte telefonsvindel med 18%.

I 2020 sa politiet at de håndterte 1193 telefonsvindelsaker som involverte totalt 574 millioner HK $ (m 74 millioner) stjålet.