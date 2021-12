“90 minutter i leiren deres”, “Når er det ikke en straff?”

Standard tapte 2-1 i OHL. The Roaches var uheldige, de tre målene deres ble annullert for offside, og Luan rørte summen to ganger. Ingen Duchenne Umiddelbart etter kampen var Pro League-mikrofonen spesielt bitter: “De hadde to sjanser, de scoret to mål. Det er vanskelig å forklare situasjonen vår. Vi har sjanser, men vi kan ikke legge dem ned. Vi gjorde ingen forskjell 90 minutter i leiren deres. Vi må finne den konsistensen og være mer effektive, men det gjorde vi ikke.”

Samme historie Luca Elsner, Logisk frustrert, er fortsatt i Pro Leagues mikrofon. “Da vi hadde rundt 20 sjanser på den andre siden, lot vi motstanderen infiltrere to ganger. Vi kan ikke vinne en kamp som dette.” Tilbake til poenget med kontrovers mellom den fransk-slovenske treneren Runnerson Og தப்சோபா. “Jeg tenker på spilleren min med en seks-tommers skade i kjeven. Jeg sier ingen straff. Når var det ikke en straff?”

Likevel forbannet han de unngåelige feilene til forsvarerne sine. “Vi har trent med Mercier hele uken, uten å legge press på ham, tatt et dumt mål. Vi kan forberede oss til uken, men det koster to mål. Til slutt er vi tilbake i kampen for vedlikehold. Du må innse det.”

Les Rouches 23 poeng, fire poeng mer enn sluttspillet.