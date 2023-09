90-talls Survival Horror Holstin får en demo og trailer

Den polske utvikleren Sonka har sluppet den første kamptraileren for sitt etterlengtede psykologiske overlevelsesspill Holstin.

Etter en vellykket kunngjøring i januar, har teamet også gitt ut en Steam-demo som lar spillere prøve kampens kamper: bytte mellom synspunkter for å komme tett på grusomheter, partere kropper og vise skarphet og bevegelse for å unngå å bli overkjørt.

Den nye demoen er nå tilgjengelig på Steam og viser frem spillets grafikk, kamp og karakterer, ved å bruke Sonkas 2XD-gjengivelsesteknologi, som lar teamet lage sanntidslys og et 3D-kamera i pikselkunstmiljøer.

Holstin ligger i en avsidesliggende polsk innsjøby på 1990-tallet, hvor en skummel tilstedeværelse sakte har oppslukt alt og alt. En nær kollega av deg kom hit for å finne svar på en avisartikkel. Men etter en rekke inkonsekvente og urovekkende meldinger ble all kontakt tapt. Nå må du dra inn i denne fantastiske byen for å finne ut sannheten og skjebnen til vennen din.

Spillet er tungt basert på Resident Evil og Silent Hill-seriene, og det narrative teamet er ute etter å gi Twin Peaks et mørkere preg. Holstin kommer til PC, PlayStation, Xbox og Switch.