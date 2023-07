99 år gammel mor ble kastet ut av huset av sin egen sønn!

En sak som viser seg å være en drøm som går i oppfyllelse for en 99 år gammel mor. La1ère Guadeloupe-medier rapporterer at domstolen i Pointe-à-Pitre i Guadeloupe den 29. juni har dømt lovlig for utkastelse av en 99 år gammel kvinne av sønnen fra hennes eget hjem.

Faktisk, i lovens øyne, er sønnen til denne kvinnen anerkjent som underlagt hennes rett, fordi eiendommen som moren hennes bodde på, tilhører henne. Det er imidlertid på et moralsk nivå at affæren, som beskrevet av Guadalupian media, utgjør en skandale. Vi er i 1980, og etter å ha viet livet sitt til å jobbe som vaktmester i storbyen Frankrike, bestemmer Lucia Foix seg for å trekke seg tilbake i Guadeloupe. Denne moren har fire sønner, en av dem heter Claude og regnes som nær henne. Tilbake til øya leier Lucia Fox land som hun bygger et hus på, som bygges 3 år senere og til slutt lar henne nyte fredelige dager. I løpet av den tiden fikk hun jevnlig besøk av sine fire sønner, som hun ikke hørte noe om, da hun gjorde sitt beste for å opprettholde husholdningen. Begynnelsen på problemene Fortsatt leietaker på grunnen hennes, vil Lucia signere et salgsbrev for å sikre landet. Men saken drar utover… til den dagen hun oppdager at sønnen Claude har lovlig kjøpt tomten og huset uten å fortelle henne det! Og dette er ikke en overraskelsesgave fra Claude til moren, tvert imot! Sistnevnte forsøkte for all del å få moren ut av krisesenteret. Han forsøkte først å ha moren som verge, men ble nektet. READ Vestlendinger står overfor potensialet for et mulig russisk kupp En umoralsk affære til slutten Claude prøver en annen plan for å få moren hans ut av huset hun bygde, og bestemmer seg for å gå rettens vei. Bortsett fra utkastelsen, ber Claude også moren om å betale husleien på eiendommen siden huset står i hennes navn! Den 29. juni 2023 bestemte retten seg for å vise grunn ved å kaste ut den nesten hundreåringen, men Claude Foix sine erstatningskrav ble avvist. Det er slutten på en juridisk kamp som har vart i nesten 30 år og nå ser Lucia Fox, for skrøpelig av alderen, til å bli kastet ut av hjemmet der hun levde sine fredelige dager etter 40 år som omsorgsperson. Claude Foixs mulige motivasjoner er foreløpig ukjente, men ifølge ulike Guadeloupe-medier kan sistnevnte ha foretrukket morens arv fremfor de tre andre brødrene.