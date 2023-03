Å beskytte Ukraina er ikke en «kjerne» amerikansk interesse for Trump og hans republikanske rival

DBåde Donald Trump og hans rival for den republikanske nominasjonen, Ron DeSantis, sa at forsvar av Ukraina ikke var i USAs «kjerneinteresser», ifølge et spørreskjema som ble utgitt mandag kveld.

«Vi kan ikke sette vår forpliktelse til krig i utlandet foran sikkerheten til vårt eget hjemland,» dømte Ron DeSantis, 44, og en stigende stjerne i det amerikanske harde høyrepartiet, kjeden Fox News.

Det er første gang Floridas guvernør, hvis presidentbud i 2024 blir observert av republikanere, har tatt et fast standpunkt til konflikten.

«USA har mange viktige interesser, som å holde grensene våre sikre … men ytterligere involvering i den territorielle striden mellom Ukraina og Russland er ikke en av dem,» sa han.

Konservative har vært svært kritiske til Biden-administrasjonens holdning til krigen.

Som svar på et spørreskjema fra Fox News, lovet tidligere president Donald Trump at konflikten aldri ville ha skjedd hvis han hadde vært i embetet.

«Hvis jeg er president, vil denne forferdelige krigen ende om 24 timer eller mindre,» sa han.