Å bestille 2000 liter diesel til oppvarming vil være billigere 570 euro fra lørdag

Maksprisen for dieselvarme (50S) faller kraftig på lørdag, med over 28 øre per liter. Det betyr at en ordre på 2.000 liter vil reduseres med cirka 570 euro.

Den nye maksimalprisen for fyringsolje er 1,1046 euro per liter, for en ordre på minst 2000 liter, meldte Federal Public Service Economy fredag. For øyeblikket er prisen fortsatt 1,39 euro per liter, som er rekord.

Maksimalprisen for bestillinger under 2000 liter vil falle til €1,1352 per liter på lørdag, også et fall på mer enn 28 cent.

Dieselvarme har blitt dyrere siden den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar. Maksimalprisene har passert 1 euro per liter siden begynnelsen av mars.

Nedgangen som ble kunngjort fredag ​​ble forklart med automatisk aktivering av en føderal enhet knyttet til markedsprisen. Det er ennå ingen politisk enighet om å iverksette tiltak på drivstoffprisøkningen, og det er ikke ventet før neste uke.