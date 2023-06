Å bryte «forbrukerpakken» hos TotalEnergies: «feil» gode nyheter for eiere av solcellepaneler?

Den franske energileverandøren valgte imidlertid i sin siste pressemelding å ikke vise en «forbrukeravgift» på regningen. «Så det vises ikke på innskuddsregningene eller på justeringsregningen, og det er normalt!», kan vi lese i deres siste annonse. Er dette gode nyheter for plateeiere? Hvis det virket slik ved første øyekast, er det ingen grunn til å rope «hurra» heller. For det første fordi kunder som meldte seg på TotalEnergies sitt tilbud før november 2022 ikke blir berørt av denne fordelen (de slapp unna denne forbrukerpakken), noe som reduserer antallet involverte personer betydelig. Men også fordi ved å spesifisere at pakken ikke gjelder for 2023, antyder selskapet at den allerede vil stå på regningen for neste år.

Hvorfor investering i solcelleanlegg i Wallonia vil være mindre fordelaktig i 2024

Desperat tilbake?

Ikke alle leverandører har valgt å sette opp en plan for forbrukerne. Angie, for eksempel, ville ikke ha sporet bevegelsen på grunn av dens tilfredsstillende overordnede ledelse i å balansere tariffer, som Regis François uttaler, «cI motsetning til Total, som produserer nesten ingenting (i Belgia, redaksjon). Han kjøper energi tilbake til markedspriser, det er handel. Så de handlet raskt med denne pakken. Dette førte bare til at mange kunder gikk til andre leverandører. «

Så hvordan forklarer du denne strategien til kundene? Kontaktet av La Libre, har TotalEnergies ennå ikke svart på spørsmålene våre. Men for Beprosumer-sjefen ville et slikt skritt tilbake være mer et desperat skritt enn en ekte gave til kundene hans. «De prøver å gjøre en backpedal i kunstens regler for å beholde kundene som er hjemme. Hvis jeg bare hadde ett råd å gi forbrukeren i dag: Løp vekk fra denne typen leverandører som endrer reglene underveis.» sier Régis François, som oppfordret eiere av solcellepaneler til å henvende seg til andre leverandører, som «energiprodusentene selv og som vet hvordan de skal forutse prisendringer.»

En annen grunn fremsatt av ASBL-lederen: Med kontrakter som fornyes årlig, kan TotalEnergies endre kontrakter ensidig ved å endre bruksvilkårene, med fare for at kundene ikke innser det med en gang. Endre prisen, i hvert fall før du får regningen foran dem.