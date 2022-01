à deux semaines de l’annonce, ils n’ont pluss aucun secret

logikk Google Android 12 med Samsung One UI 4.1 Prosessor / SoC EU/DE : Samsung Exynos 2200 Octa-Core, 2,8GHz + 2,5GHz + 1,7GHz, 4nm, AMD RDNA 2

Stater-Unis: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Octa-Core, 3,0 GHz + 2,5 GHz + 1,8 GHz, 4nm, Adreno 730 plakat 6,8 pouces Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 piksler, Infinity-O Edge-skjerm, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi lagerbeholdning 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB lager Kameraer ved arrièren Fire kamera:

108 MP (hovedkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS)

12MP (ultra vidvinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4µm, 2PD, AF)

10 MP (Téléobjectif, 36°, f/2.4, 69 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS)

10 MP (Téléobjectif, 11°, f/4.9, 230 mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) frontkamera 40 MP (f/2,2, 80°, 25 mm, 1/2,8″, 0,7 µm, AF) Sensorer Akselerometer, barometer, integrert digital ultralydsensor, gyroskopisk sensor, geomagnetisk sensor, Hallsensor, lumièresensor, nærhetssensor, UWB (UWB-unik i Plus og Ultra) Batteri 5000 mAh, hurtiglading, Qi-lading Tilkoblinger Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) Modem 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Farger Noir fantôme, blanc, bordeaux, vert Dimensjoner 163,3 x 77,9 x 8,9 mm poids 227 gram Tillegg Vanntett IP68, dobbel SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, ansiktsgjenkjenning, Wireless PowerShare, DeX, barnemodus, sikkerhet for pålagte: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN Priser attendus 8/128 Go 1249 euro 12/256

Gå 1349 euro

12/512 Go 1449 euro sortie delta Sannsynligvis fra 25. februar 2022

