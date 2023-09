Å eie en katt eller hund har blitt nesten en luksus: påslag på produkter når noen ganger 50 %!

Vi ser imidlertid varierende prisøkninger avhengig av merker og merker. På alle merker har vi analysert med vår ekspert. Christophe Echment, administrerende direktør for prissammenligningsappen PingPrice, ser vi at ingen produkter har falt. Som med alle forbrukerprodukter er trenden oppadgående (sterk).

«Den gjennomsnittlige økningen i dyremerkepanelet er i samsvar med trenden observert for andre merker, med Colruyt øker prisene ytterligere og reduserer gapet til konkurrentene. To eksempler: Pedigree (+36%) mens Delhaize og Carrefour økte med bare 17 %.»

Har Colruyt plutselig mistet sin forhandlingsmakt med merkevarer? Eller søker den, samtidig som den opprettholder konkurransedyktige priser sammenlignet med konkurrenter, å øke marginene for å kompensere for underskuddet som er tynget av de siste resultatene? Gitt de mer uttalte økningene i den totale distribusjonslederen, kan vi virkelig undre oss over denne merkelige innhentingseffekten.

«På samme måte økte Whiskas med 31 % i Colruyt mens økningen var mindre i Delhaize (24 %) og i Carrefour (21 %). På private label-nivå ser vi samme trend i Colruyt med økninger på 19 % (hver dag) og 15 % (Bonnie) Mens i Delhaize oppnår vi bare 3 % og til og med -9 % for 365. Carrefour oppnådde også en økning på 16 % når det gjelder merkevaren.

Disse resultatene fremhever nok en gang forskjellene i prisforskjeller fra ett merke til et annet. Faktisk er det ikke normalt for en distributør å øke prisene sine, på visse produkter som Catisfaction, med 47,48 %, samtidig som Carrefour kan begrense seg til en økning på 15,16 %. Som i andre produktkategorier kan vi tydelig se at Colruyt ønsker å fortsette sin strategi om å tilby de laveste prisene på markedet, men ikke nøler med å øke prisene så mye som mulig, selv om dette reduserer gapet til konkurransen.

Økning i dyrefôr ©IPM Graphics

Dyrere for katter

En annen merknad, prisøkninger har hatt større innvirkning på produkter beregnet for katter enn de som er beregnet på hunder.. «Vi ser at prisene er litt høyere for katter +16% sammenlignet med hunder +12%, spesielt i Colruyt. Carrefour er preget av en kraftig økning i prisene på gnager- og fuglemat. Analyse etter type mat viser en større økning i priser på gnager- og fuglemat.Tørr (kebab, etc.) sammenlignet med våt (brett, ferske poser, etc.) spesielt på Colruyt følger Delhaize denne trenden med mindre økninger Carrefour, tilbyr en tilsvarende økning mellom de to. Når det gjelder snacks, gikk prisen til Delhaize med 14 %, fulgt av Carrefour med 12 %, og Colruyt i bunn med 9 %. Når det gjelder søppel, knuser Colruyt sine konkurrenter med en gjennomsnittlig økning på 37 %, og Carrefour holder seg på samme nivå For andre typer produkter øker Delhaize bare med 9 %.«

Å eie et kjæledyr er et ansvar. Selv om de fleste eiere av hunder, katter og andre gnagere eller fugler bærer dette ansvaret fullt ut, har det blitt økonomisk tyngende for noen, og tvunget dem til å forlate det…

For animalske produkter, som for alle forbrukerprodukter og varer, er det fortsatt å sammenligne priser og kampanjer den beste måten å spare penger på. «Av denne grunn lar vi deg også i PingPrice-appen vår sammenligne animalske produkter mellom supermarkeder ved å skanne produktstrekkoden.»«, avslutter Christophe Eichment.