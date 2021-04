Å flytte til netto null skader ikke så mye som vi tror

I 1987 signerte verden Montreal-protokollen, Enig om å avgi klorofluorkarboner og relaterte kjemikalier. På den tiden var CFC viktige komponenter i hverdagens behov, dvs. impulser fra kjølemidler og aerosoler i kjøleskap. Men kjemikalier er nå for det meste et fortidssak, og ozonlaget repareres.

Karbonomdannelse er en enestående stor utfordring. Siden den industrielle revolusjonen har samfunnene våre blitt formet av fossil energi. Vår økonomiske geografi og til og med sosiale forhold har utviklet seg rundt utvinning, prosessering og forbrenning av hydrokarboner. Utslipp av CO2 kan virke like uunngåelig som pusten i det økonomiske og sosiale livet.

Klimaendringspolitikken er også vanskeligere enn Montreal-prosessen, som produserte vitenskapelig oppdagelse av ozonnedbryting og resulterte på rekordtid med nesten enstemmig internasjonal støtte. Likevel styrker globale ledere seg for å konvertere verden til netto null karbon.

I forrige uke fastslo USAs president Joe Bidens klimatoppmøte mer ambisiøse nasjonale mål, inkludert fra USA. Disse målene må være enda strammere, og bare når lover, forskrifter og skattereformer fremmes av regjeringer for å få økonomier ut av karbonvanen. Men det er ingen tvil i retning av reisen.

Regjeringer tar mer og mer Vise Økonomier som ikke klarer å iverksette klimatiltak blir fordømt for å være teknologisk og kommersielt baklengs når endring skjer. Som USAs klimambassadør John Kerry sa til Financial Times, “Vi tror en ekstraordinær fordel venter oss. Budskapet er å forberede samfunnene våre og vår livsstil for en grunnleggende endring.

Det er her vi kan lære av Montreal. Den viktigste suksessen er noe vi aldri har tenkt på: vi har fortsatt kjøleskap, klimaanlegg og spraybokser. Det er ingen forbrukeranlegg som vi må forlate for å redde ozonlaget. Når CFC var forbudt, ble alternativer raskt identifisert. Kanskje ville kostnadene økt midlertidig, men dagens produkter ville ha vært høyere enn produktene på 1980-tallet. Det ærlige svaret på hva vi må ofre: ingenting.

Kan dette også være sant for karbonomdannelse?

Vi vet hvordan vi kan generere strøm fra karbonfrie kilder, så alt som går på strøm er kompatibelt med netto nulløkonomi. Teknologi er der Nullutslipp vegtrafikk. De riktige økonomiske insentivene kan få til å ta av raskt, da de fleste nye biler i Norge ikke er utslippsfrie. Det er klart at den karbonneutrale verden i dag er forenelig med praktisk talt umulig å skille bilvaner fra i dag (men med ren luft i byene), til tross for behovet for større forbedring i varelageret av hydrogendrevne produkter. Over tid kan frakt også drives av karbonfri energi.

Hva med å fly? Kortreise kan erstattes av jernbane eller til slutt nullutslipp. Slike løsninger virker foreløpig umulig over lang tid. Dette betyr ikke en slutt på interkontinentale reiser – ofte en slutt på masseinterkontinentale flyreiser. Det koster mye å reise rundt i verden, men færre turer som dette blir tatt, og når de er, er reisende mer sannsynlig å holde seg borte. Det er ikke en helt annen verden. Slik var langreise til 1980-tallet.

I konstruksjonen har sement og stål mye karbon. Men de er ikke de eneste levedyktige byggematerialene. Trebygninger Mer enn 20 etasjer er allerede satt opp. Tillat for utvikling Produksjon av grønt stål, Og det er små grunner til å tenke at vi ikke kan bygge og leve uten utslipp på måter som er veldig like i dag.

Til slutt, balanser Negative netto utslippsteknologier I netto-null-verdenen er det mulig å opprettholde visse funksjoner, selv om det er bevist at fullstendig karbonnøytralisering ikke er mulig.

Poenget er ikke å undervurdere utfordringen som ligger foran oss, den er enorm. Karbonomdannelse krever dristige trinn i politikk og politikk, og mennesker og bedrifter må endre sin oppførsel mot fossildrevne karbonneutrale alternativer. Kostnadene ved å gjøre det for de fattige bør reduseres ved å omfordele karbonavgifter.Karbonutbytte”.

Men – forhåpentligvis når – gjør dette, trenger ikke resultatet å føles som en revolusjon. Det er en fiasko som kan ødelegge den standard som de fleste ønsker. I motsetning til en krig, vil en seier i en klimakrig skje akkurat som den gjorde før i vårt daglige liv. Dette er en melding som ofte hjelper å høre.

martin.sandbu@ft.com