Å gå inn i et svart hull, forme jorden, det er mulig i Madak

«Jeg kan si ting på et museum eller på scenen som jeg ikke kan si i laboratoriet.» Her snakker Stephen Hawkings nære samarbeidspartner og medkurator, Thomas Herdok, med Marie Bock, direktør for utstillingens Center for Innovation and Design i Grand-Horne. Kosmos. Design herfra og utover Presentert i Belgia og holdt på mudac i Lausanne.

Som gjenspeiler dette utvalget av objekter, som kombinerer estetikk, applikasjoner og astrofysikk, er den andre utstillingen laget av Maddock og medforfatter av Jolande Kugler og Scott Longfellow. Målet er Jorden«Designeren» ser på planeten vår ved å stille spørsmål ved både dens multiple representasjoner og dens mulige eller projiserte endringer.