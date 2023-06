Å gjenta denne enkle gesten før sengetid kan ødelegge søvnen din

Gjør nok sport, mediter, ikke spis for sent, unngå kaffe etter kl 17 eller unngå blålys. Vi kjenner alle de gode vanene for å sovne raskere etter mørkets frembrudd. En tredjedel av belgierne er imidlertid ikke fornøyd med drømmen. 82 % av befolkningen hevder til og med å sove mindre enn 7,5 timer om natten.

I spørsmålet ? En hel rekke med fenomener. Det er også en som vi snakker veldig lite om, og som imidlertid vil ha stor innflytelse på nettene våre. En studie av Dr. William Meyerson fra Duke University fant ut at «innlegg rett før leggetid var assosiert med fortsatt innlegg etter leggetid.» For å komme til denne konklusjonen analyserte eksperten 236 millioner Reddit-innlegg over nesten 16 år for å se hvor mange innlegg som ble lagt ut sent på kvelden når brukeren skulle ha sovet.

Når sosiale nettverk forstyrrer nettene våre

Først er det blått lys, selvfølgelig, den typen som lurer hjernen din til å tro at det fortsatt er dagslys og påvirker døgnrytmen din. Men, her er det fremfor alt bruken av sosiale nettverk det er snakk om. Fenomenet rammer spesielt «serielle rullere», de som ikke kan legge igjen smarttelefonene sine om natten, absorbert av andres liv i historier, Instagram-innlegg eller den uopphørlige strømmen av TikTok-videoer.

Følelsen av FOMO (frykt for å gå glipp) vil være en av hovedgrunnene til at man ikke kunne sette inn smarttelefonen sin. Kort fortalt avslører studien det vi allerede mistenkte: online deltakelse, spesielt før du legger deg, risikerer å holde brukeren tilkoblet lenger.

Meyersons studie avslører at «brukere er spesielt sannsynlig å være aktive på Reddit etter sengetid (og dermed våkne) på netter når de legger ut innlegg på nettstedet kort før sengetid.» Studien viser også at brukere som legger ut innlegg innen en time før leggetid er mer sannsynlig å holde seg oppe én til tre timer etter sengetid. Selv om du kanskje tror at folk som surfer på smarttelefonene sine klokken 03.00 er de som allerede har problemer med å sovne, antyder studien at det faktisk er nettstedene selv som holder brukerne våkne. Hva om det var på tide å avinstallere varslene dine, eller til og med visse apper?

