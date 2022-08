Å hoppe på parasoller på stranden i Fortnite, en rolig sommerutfordring – breakflip

En av Fortnites roligere sommerutfordringer ber deg om å «hoppe på paraplyer på stranden.» Vi viser deg hvordan du gjør det.

En helt ny oppdatering har nettopp skjedd Fortnitetillater Spilloppdatering 20.30 ! Som alltid er det nye ting å oppdage og nye oppdrag å forfølge. Nye sommeroppdrag kalt Peace vil bli lagt til tittelen hver dag i en begrenset periode.

I sommerutfordringene spør en av dem » Hopp på parasoller på stranden «. Men hvor er disse paraplyene og hvordan du hopper på dem? Vi forklarer hvordan du fullfører denne utfordringen.

Hvordan hoppe på paraplyer i Fortnite Beach?

For å lykkes i denne utfordringen må du først Gå til strendene øst for helligdommen eller på En strand som ligger øst for Bourg Jonesy Som du kan se på kartet under.



Der det er blå bobler er det parasoller (takk: Fortnite)

En gang der, Du bør se etter paraplyer De er veldig enkle å finne på stranden, men hvis du har problemer med å finne dem, kan du klikke på «Track Quest»-alternativet eller se eksempelbildet vårt nedenfor.



En av paraplyene funnet på stranden øst for helligdommen (Kreditt: Fortnite)

Som du kan se på dette bildet er det en flottør ved siden av, som vil gjøre det lettere å hoppe på denne parasollen. For å fullføre utfordringen «Hopp på parasoller på stranden», er det nødvendig å hoppe på parasollene fem ganger. Dette for å markere det Du kan gjøre alle disse fem hoppene under én paraply for å fullføre utfordringen.

Til slutt minner vi deg på at nye Peaceful Summer-oppdrag legges til daglig, og du kan fullføre ukentlige oppdrag som vil gi deg belønninger og fremgang. Kapittel 3 sesong 3 Battle Pass Det lar deg få mange gratis skins inkludert Indiana Jones-skinnet er tilgjengelig i Fortnite fra og med 7. juli.

