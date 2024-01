Å lytte til disse sangene hjelper deg med å få bedre karakterer, sier forskere

Vil du få bedre karakterer og liker du musikk? Gode ​​nyheter, en amerikansk studie, publisert i 2023 av College Rover, en studentrådgivningsside, slår fast at å lytte til visse artister fører til bedre resultater. Denne undersøkelsen, som hovedsakelig er basert på amerikanske artister, ble gjennomført blant 1025 studenter i USA, i alderen 18 til 23 år. Forskerne spurte dem om deres musikalske vaner under arbeidsøktene, for å se hvordan musikken påvirket dem.

For det første ser det ut til at studentene i snitt bruker ti timer i uken på å revidere. I disse øyeblikkene hører 38 % av deltakerne på musikk regelmessig. 27 % sier til og med at de ikke lenger kan leve uten. College Rover avslører at de mest populære artistene for øyeblikket blant kvinnelige studenter er SZA, Taylor Swift og The Weeknd, mens deres mannlige jevnaldrende foretrekker 21 Savage, Kendrick Lamar, men også… The Weeknd. Pappa da. Men, utover studentenes preferanser, er det repertoarer, og dermed artister, mer egnet for anmeldelse?

For å finne det ut brukte College Rover Spotifys API (programmeringsgrensesnitt) for å analysere 48 077 sanger i spillelister. «studier». I detalj studerte forskerne sangkarakteristikker som valens (positiviteten til sangen), tempo og lydintensitet. Det viser seg at i tillegg til å være instrumentale, har gode anmeldelsessanger et spesielt tempo. Tempo refererer til rytmen til en sang og måles i slag per minutt (BPM). Sanger med en gjennomsnittlig BPM på 113 hjelper elevene å studere bedre. Faktisk ville denne rytmen være perfekt for å stimulere hjernen, holde fokus, motivert og derfor få bedre karakterer.

Kjennetegn som finnes i musikken til visse artister. 30 % av studentene med høyest GPA lytter til Taylor Swift under anmeldelser. Et sted ettertraktet av The Weeknd, siden 29 % av studentene med de beste akademiske resultatene også sa at de lyttet til ham. De tredje og fjerde høyest rangerte artistene er SZA og Harry Styles. Hvis du vil øke gjennomsnittet ditt, vet du hva du må gjøre… Bli en «Swifties»!