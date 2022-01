“Å miste tålmodigheten er nok!”: Franுவாois Hardys utbrudd mot vaksiner og … Poktanafs

“Vi vet at de fleste av dem som ikke har blitt vaksinert har blitt innlagt på sykehus for regjeringens sykdom. Franுவாois Hardy forklarer i Gala. Når du ser at de er så nær hverandre, er det ikke så rart! Det er mindre kjent at det er personer som er vaksinert på akuttmottaket og mange av dem kommer ut av cellegiftbehandling eller gjennomgår det.

Jack Tudrongs kone er fortsatt med i gallaen. “Personer som er hardt rammet av kreft, hjerte eller andre kreftformer kan ikke ha operasjonen planlagt for å behandle dem, fordi de som ikke er vaksinert okkuperer sykehuset … det er noe å miste tålmodigheten!

“Vaksine er minimumskravet”

Feirer sin 77-årsdag Å skrive for å glemme sykdommen hennes Avslutt med disse ordene. “Hvis de ineffektive kontrolleres, er det opp til dem å ikke vaksinere. Men hvis de ønsker å leve normalt, trenger de i det minste en vaksine for å se venner og beskytte seg selv og andre. Vi glemmer at koppevaksinen lenge har vært obligatorisk og at sykdommen ble utryddet.

Hans reaksjon på Boktanafs død ble ikke vaksinert

Også i gallapassasjene blir François Hardy spurt om kjente forskeres død. “Igor og Kriska Boktanaf døde av regjeringens sykdom i en alder av 72 år, og de anså seg verdige nok til ikke å bli beskyttet av vaksinen. Deler du følelsene rundt deres død?«Derfor spurte journalistene i den franske avisen ham.» Nei, «svarte oversetteren av «My Friend Rose».Hvorfor skal jeg dele? Jeg leste fascinerende bøker av Richard Feynman, Trinh Xuan Thuan, Etienne Klein, men jeg var ikke interessert i bøkene til Bogdanoff-brødrene.”

Som en påminnelse, oversetteren Romantisk tid a fEn ivrig tilhenger av vaksinen mot Govt-19 og deretter en tilhenger av Macron Hans berømte setning mot de som ikke er vaksinert.