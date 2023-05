«A p*te», «hun er ikke en hvit due», «motbydelig»: «LOL: ler, kommer ut» en skuespiller fordøyer ikke Blanche Cardins ord

Han ble invitert til å delta i sesongen LOL: Den som ler, kommer ut, Blanche Gardin ønsket å avslå prosjektet, og nektet dermed en kjekk sjekk på 200 000 euro for én dag med filming. Da han annonserte hvorfor han ikke ville delta i serien, som sendes på Amazon Prime, bagatelliserte han Jeff Bezos og snakket om den enorme summen han har tjent. «Selv om jeg taper på spillet ditt, ville jeg være flau over å bli betalt 200 000 euro for en dags arbeid når favorittorganisasjonen min vinner 50 000 euro (for ikke å si at det ville virkelig skade meg). Si 4 ganger mindre, bare hvis jeg vinner igjen», Hun trodde.

Ord som ikke gledet alle, spesielt de tidligere deltakerne i serien. en skuespiller og regissør som ønsket å være anonym fortalte Paris-Match. «Hun går for en helgen og sender oss til de pengetakende jævlene. Det er ekkelt. Spesielt siden dette ikke er deklarerte beløp.», som jobbet med Blanche Gardin sier før hennes uttalelser. «For å si det slik, Du må være en hvit due, det er det ikke. Det er verken mer eller mindre enn en valp.». Før du fortsetter: «Det er ingen svingninger i lønn som dette. Hvordan vil hun ta det hun tjener hvis vi spytter på scenen? Da ble ikke avslaget på 200.000 euro gjort. Det er en forslagsstiller og en aksepter. Vi kan klandre høvdingen for å regne det som en stor sum, men han kan ikke anse seg fornøyd med verdien som er gitt ham.» Han forsikrer. READ Han legger ut et bilde for første gang med sin diskrete partner