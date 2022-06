Å urinere på sjøen i sommer kan bli kostbart

Vigo, en spansk by i Galicia, har besluttet å forby «fysiologisk utslipp på stranden eller til sjøs». Lokal TV-kanal Antenne 3. Å tisse i vann kan være veldig dyrt da den alvorlige boten kan være opptil 750. Ambisjon? Beklager veldig frimodig.

Townhall forklarte imidlertid ikke prosedyren som skal følges for å identifisere kriminelle svømmere og deretter bruke denne nye loven. Den uavhengige. Så det reiser et spørsmål: Hvordan planlegger myndighetene å finne de skyldige som vil frigjøre seg i sjøvannet til Vaiko?

På Twitter likte noen Internett-brukere forbudet og kom opp med noen kreative løsninger:

«Hvordan skal de gjøre det??? Må ha trent fisk til å urinere, det vil skape en stim rundt urinalen.»

Andre barrierer for å respektere strender

Waikoloa kommune har også besluttet å etablere andre regler for å beskytte strendene. Så forby bruk av såpe og sjampo i havet, rengjør redskapene der, og røyk en del av strendene (inkludert havforurensning på grunn av strand- og havforurensning. Foreløpig). Du kan finne søppel på stranden og andre klassiske hindringer som grill eller griller.

Vigo er ikke den første byen som opererer i Spania: San Pedro del Pinatar vedtok i 2017 også lovgivning mot fysiologisk utslipp på stranden eller til sjøs. Det inkluderer nakenhet, batting og ball- og strandreservasjon. Stykke (det koster 30 euro).

Hvordan forhindre vill urin?

Den spanske byen har tatt skritt for å unngå denne oppførselen. Hun bestemte seg for å installere ikke-eksisterende offentlige toaletter gjennom hele sommeren. Imidlertid sier hun «Det faktum at det ikke er toaletter på stranden hjelper ikke brukeren fysisk å gå ut på upassende steder.»

Det gjenstår å se hvordan myndighetene vil håndheve denne nye loven.