Å velge varmepumpe, er det alltid en god idé?

Kort sagt, takket være bonusene kan du forvente å installere en varmepumpe for 5000 euro. Dette er for investering. Det gjenstår å se hva det kan gi deg. For å finne ut av det har vi avtalt time med en spesialist på området: Han jobber i Test-Achats og vurderer om det er verdt å investere i en alternativ oppvarmingsmetode.

Det første du bør gjøre er ikke å bytte ut varmesystemet ditt, men å redusere energibehovet betraktelig.

Philippe Mercier er ekspert på energiforbruk. For ham, til tross for gjeldende premie, kan det å investere kun i en varmepumpe være en dårlig beregning: «Det første du må gjøre er ikke å bytte ut varmesystemet, men å redusere behovet betydelig. Dette inkluderer isolering av fasader, tak og gulv. Skal du få samme reduksjon i energiforbruket, må vi bruke to til fire ganger mindre hvis vi legger den i isolasjon. , sammenlignet med å bytte kjele eller varmesystem.

Og det er ikke alt. I noen tilfeller er risikoen å betale dyrere regninger med varmepumpe. Fordi disse pumpene går på strøm, og Strømprisene har også steget kraftig.