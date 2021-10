Pakistans atomforsker har blitt hyllet for å ha gjort landet til den første islamske atomkraften, men døde etter å ha blitt overført til Islamabads KRL -sykehus for lungeproblemer etter å ha blitt anklaget for ulovlig distribusjon av teknologi til Iran, Nord -Korea og Libya, rapporterte Pakistans offentlige TV -stasjon.

Dr Khan var allerede innlagt på sykehus i selskapet i august og ble sendt hjem før helsen ble dårligere søndag morgen etter en positiv test av Kovit, sa kanalen.

Pakistans president Arif Alvi sa på Twitter at han var “dypt trist” over døden til en forsker han hadde kjent siden 1982.

“Han hjalp oss med å bygge en atombarriere som er viktig for nasjonens overlevelse, og landet vil heldigvis aldri glemme tjenestene hans,” sa Arif Alvi.

Dr. Khan fikk status som en nasjonal helt da Den islamske republikk offisielt ble en atomvåpenmakt i mai 1998, takket være tester som ble utført noen dager etter den evige rivalen India.

Han har vært i husarrest i Islamabad siden 2004 på anklager om ulovlig distribusjon av teknologi.

Hun ble diagnostisert med prostatakreft i 2006, takket være operasjonen.

I 2009 ble han angivelig satt i husarrest i varetekt. Siden den gang har han vært under svært nær beskyttelse og har blitt tvunget til å rapportere alle trekk til myndighetene på forhånd.