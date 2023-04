Abiteboul forklarer omstendighetene rundt ulykken

Nesten en uke etter Craig Breens død ombord på en Hyundai i20 WRC under forberedelsestester for Rally Kroatia, talte den koreanske lagsjefen Cyril Abitpol på et arrangement. kontaktet Den ble publisert på kvelden onsdag 19. april, og vi publiserer den i sin helhet.

Torsdag, timer etter ulykken, ga Hyundai ut en kort pressemelding for å formalisere den grufulle nyheten om førerens død, samtidig som de forklarte at de ikke ville kommentere ytterligere på dette stadiet. Seks dager senere, dagen etter den irske sjåførens begravelse, vendte den tidligere Renault F1-teamsjefen tilbake til smertene teamene hans hadde utholdt og omstendighetene rundt denne tragiske ulykken.

Craig Breens ulykke skjedde i lav hastighet

«Craig ble stedt til hvile i går (tirsdag) og det var et veldig emosjonelt øyeblikk for oss alleHan forklarte umiddelbart. Følelsene er fortsatt høye, og vi er utrolig lei oss for Craig, en utrolig person å kjenne som lagkamerat, konkurrent og venn.»

«Angående ulykken kan vi bekrefte at Craig deltok i forberedelsestestene for Kroatia. Forholdene var glatte og bilen kjørte av veien i relativt lav hastighet og kjørte inn i et tregjerde. En søyle av dette gjerdet stakk ut gjennom førervinduet inn i kupeen.

«Scenen ble umiddelbart stengt og det medisinske teamet på stedet kom raskt til stedet. Vi må merke oss at James Fulton ikke ble skadet i ulykken og våre tanker er med ham. Vi gjør alt vi kan for å støtte James i denne vanskelige situasjonen. tid.

Og Cyril Abidbol bør fortsette. «Craig ble ført rett fra spesialistsykehuset til sykehuset. Så langt det kan fastslås, var Craigs død momentant. Hyundai Motorsport og FIA jobber sammen for å undersøke alle aspekter av hendelsen. De første observasjonene indikerer ingen problemer med bilen, dekkene eller noen del av sikkerhetsutstyret. Lokalt politi har varslet stedet. .

Nekrolog tilgjengelig på Hyundai Hospitality

«Denne helgen og på Croatia Rally, for alle involverte, inkludert Craigs familie og venner, gjorde Craigs konkurranseånd ham til å ønske at arrangementet skulle fortsette foran lagkameratene hans. Vi tenkte lenge og hardt på hvordan vi skulle fortsette og hvordan vi best kunne hedre Craig For det formål er vi to som konkurrerer i arrangementet biler, begge med spesiell farge som hedrer Craig, hans irske røtter og hans elskede rallymiljø i Irland.

«Craig var en fantastisk mann, det samme var hans familie og venner. Den store rallyfamilien kom virkelig sammen og det er et tegn på den høye aktelsen Craig ble holdt i. Det vil gjøres mange anstrengelser for å hedre Craigs minne denne helgen. I tillegg til vår spesielle utsmykning, vi har en kondolansebok i resepsjonen vår som alle kan signere. . Den vil bli delt med familien. Det er alt vi har å si kollektivt på dette tidspunktet.»

