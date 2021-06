Abu Dhabi Abu Dhabi sa at de ønsker å ta en andel i det største egyptiske meieriselskapet شركة

Dubai: Bitcoin-gruvedrift bruker like mye strøm som hele De forente arabiske emirater, ifølge S&P estimater.

Rangeringsbyrået sa at den enorme mengden strøm som trengs for å utvinne kryptovaluta, sannsynligvis vil fremmedgjøre den fra investorer som trenger å overholde ESG-retningslinjene.

Det kommer når sektoren tiltrekker seg økt interesse fra investorer og regulatorer etter et år med voldsom volatilitet.

“Blant de mange ulempene som kryptokurver står overfor, er deres overdrevne strømforbruk,” sa Mohamed Damak, seniorsjef i S&P, under et webinar på søndag. “I dag vokser og vokser antall investorer med ESG-hensyn hver dag.”



Han sa at den enorme mengden avfall og energiforbruk som kreves, kan føre til en endring i måten kryptovaluta utvinnes på.

Dette er sannsynligvis relatert til valideringsmetoden. Det er to typer av disse – Proof of Stake hvor du har noen superbrukere som kan validere transaksjoner, og du har Proof of Work der alle på nettverket kan validere transaksjoner så lenge de kan løse noen matematisk utfordring. Dette krever mye datakraft, og det er derfor nettverket bruker mye strøm, sa han.

Den relativt korte levetiden til Bitcoin-gruvedrift tilfører også avfallet som genereres av denne sektoren.

Kinas statsråd, i forrige måned, beordret en bekjempelse av gruvedrift og handel med bitcoin på grunn av intens energiforbruk.