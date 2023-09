AC/DC øver til neste konsert, men uten trommeslager Bill Rudd

Matt Lock er trommeslager for The Dirty Knobs, dannet av Tom Pettys tidligere venn Mike Campbell, og har tidligere jobbet med Alice Cooper, Slash’s Snakebite Project og Alanis Morissette (som også dukket opp på albumet Et lite chippet nettbrett, solgte flere millioner eksemplarer). Det er han vi kan se i albumet Hyllest til Led Zeppelin Av Beth Hart.

Vi vet at Matt Locke er en superfan av AC/DC, og vi skylder ham det hvert år på bursdagen hans.Angus Young og Bon Scott. Han er en stor Phil Rudd-fan: I 2014, da politiet i New Zealand la ned siktelser mot trommeslageren, delte han en kommentar på siden sin. «Hvilke fantastiske nyheter!»

I 2001 sørget han for trommer til AC/DCs åpningsakt med Slashs prosjekt Snakebite under turneens nordamerikanske og europeiske konserter. Stiv overleppe.

Brian Johnson sa at han gleder seg til å komme tilbake På den dagen Scene på PowerTrip-festivalen i California fra 6. til 8. oktober. Dette blir den australske gruppens første konsert siden 2016.

Festivalen ble annonsert i slutten av mars, sammen med AC/DC, Guns N» Roses, Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne og Tool. Men vi fikk vite i midten av juli at Ozzy Osbourne til slutt ikke ville være med på showet på grunn av helsemessige årsaker. Judas Priest vil bli med AC/DC på lørdagskveldens bill på Empire Polo Club i Indio, California.