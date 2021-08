Achaemenids Boat Club -team vant ME State Club 420 Sailing Championship

To trenere for racelag fra Achaemenids Boat Club skiftet midlertidig roller og vant Maine State Club 420 Sailing Championship.

Grace Gear og Calvin May tillot New Hampshire seiltrener Diana Wheatonbaker å ta over som trener for den tre dager lange regattaen, slik at de kunne konkurrere i to-manns Club 420 seilbåt mot de åtte utøverne de normalt trener. 37 båter fra New England.

AYC -ansatt Eric Deal hjalp Wheatonbaker da han sendte 10 AYC -seilere og fem båter til Proud Neck for arrangementet. I tillegg til høyskoletreneransvaret, er Weidenbaker også direktør for UNH Community Sailing Center og trener for Mandamin Seagost Sailing Team, et konkurransedyktig vårrennlag bestående av Seagost Area High School -elever.

Selv om de ikke løper sammen, blir Gear og May kjent med hverandre gjennom roingen deres på AYC. Deres kjennskap og evne til å jobbe sammen var tydelig under hele regattaen, ettersom paret fortsatte å vise overlegne triks og båtfart, spesielt på overbena.

Gear begynner sine yngre år med å studere biokjemi ved UVM, hvor han ble en fremragende kaptein på seilaget. May ble uteksaminert fra videregående skole ved Burke Mountain Academy i fjor vår og tar utdanningsåret for å utvikle sine skirennferdigheter gjennom et program i Norge.

Paret scoret totalt 11 poeng og vant rekorden med åtte løp med fire første, to sekunder og to tredjeplasser. Gear og May mottok “Judges Award” for å markere seg med enestående atletisk evne mens de løp på Saco -bukten.

Charlie Upolinsky og Brian Goldsmith konkurrerte for Southport Yacht Club, som endte på andreplass i regattaen med 24 poeng, og Sisters Orton og Piper Carleton Boothboat Boat Club, som endte på tredjeplass med 27 poeng.

Mange av de andre AYC -seilerne, i sin første racersesong, hadde også eksepsjonelle skudd. William Gear (Grace Gears yngre bror) og første års løper Peter Latsilnik vant finalen og gikk videre til syvende. John O’Rourke og Trey Penna endte rekorden på 12. plass. Charlie Newton og Max Petrillo er 32. og førsteårsløperne Lee Vera og Allie Latzlnick er 36..

Acamenticus Boat Club er et ideelt seilingsprosjekt for samfunnssenter som ligger i havnen i York. Formålet er å opprettholde et fellesskap av familier som liker å være i vannet. I tillegg til å stille med et konkurransedyktig racerteam, har AYC båter og er en veldig aktiv junior sommersegler som fokuserer på sikkerhet, nytelse, kunnskap om båtliv og vedlikehold av båter og seiltimer og klinikker for voksne.