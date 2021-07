Acme Solar skal skaffe 334 millioner dollar gjennom grønne obligasjoner

New Delhi: Acme Solar Holdings Ltd kunngjorde fredag ​​at de vil skaffe 334 millioner dollar gjennom grønne obligasjoner i dollar.

Dette kommer i sammenheng med en bølge av grønne obligasjoner fra utviklere av ren energi i India med et voksende globalt fokus på investeringer i miljø, bærekraft og styring (ESG).

“12 prosjekter av ACME Solar Holdings Private Limited (ACME) ble i dag enige om en gjeldsinvestering på ca. 334 millioner dollar, som vil bli finansiert av grønne obligasjoner pålydende i amerikanske dollar som ble handlet vellykket i dag, sa Acme Solar i sin uttalelse fredag.

Acme Solar Holdings Ltd engasjerte nylig Brookfield Renewable Partners for i fellesskap å etablere et solcelleprosjekt i Rajasthan, som en del av deres spillebok for å selge aksjer i prosjektene sine. I tillegg kjøpte Danmarks statsfond IFU, FNs kontor for prosjekttjenester S3i og Norges Scatec eierandeler i separate solprosjekter fra Acme Solar i Rajasthan.

“Obligasjonene vil bli utstedt av et offshore-selskap, og inntektene fra obligasjonene vil bli brukt til tegning av ikke-konvertible obligasjoner utstedt av ACME-prosjekter. Obligasjonene vil ha en løpetid på fem år og en kupongrente på 4,7%. Emisjonen ble tegnet mer enn 3 ganger, noe som er et bevis på de solide forretningsgrunnlaget for de underliggende eiendelene, heter det i uttalelsen.

“Vi har alltid mottatt støtte fra våre indiske långivere, og vi er veldig glade for å også motta oppmuntrende støtte fra internasjonale investorer. Dette vil utvide vår kapitalkilde, sier Manoj K Upadhyay, grunnlegger og president i Acme Group.

Det er en økende interesse fra investorer for Indias solcellegenerering og produksjonsutstyr for utstyr.

“Global utstedelse av grønne, sosiale og bærekraftige obligasjoner eller bærekraftige obligasjoner samlet forventes å nå 850 milliarder dollar i 2021, en ny årlig rekord og en økning på 59% fra 2020,” sa Moody’s Investors Service i en uttalelse torsdag.

“Etter rekordutstedelsen av første halvår, anslår vi nå om lag 450 milliarder dollar i grønne obligasjoner og 200 milliarder dollar hver i sosiale obligasjoner og bærekraftsobligasjoner i år,” sa Matthew Kuchtyak, assisterende visepresident og analytiker i Moody’s ved utgivelsen.

Acme Solar, grunnlagt i 2003 av Manoj Upadhyay, har lett etter nye forretningsmuligheter innen energilagring, grønt hydrogen og ammoniakk. Det planlegger å produsere grønt hydrogen i India og Europa med Frankrikes Lhyfe Labs SAS. Acme Solar og Tatweer fra Oman planlegger også å investere 2,5 milliarder dollar for produksjon av grønt ammoniakk og grønt hydrogen.

“ACME forstår at emisjonen mottok en enorm respons fra store investorer med en fordeling på 56% / 22% / 22% fordelt på APAC-, EMEA- og Nord -Amerika / LATM -regionene. Obligasjonene vil bli notert på Singapore Exchange Securities Trading Ltd, heter det i uttalelsen.

Acme Solar er den siste store utvikler-eide grønne energiplattformen i India, og av sin portefølje på 4,8 GW er 2,2 GW i gang.

“Investering basert på ESG -temaer med sterke forretningsgrunnlag tar stadig fart globalt. Selv om virksomheten iboende er netto karbonnegativ, har investorer sannsynligvis også veid ACMEs aktive innsats for å gjennomføre og drive prosjektet sitt med en harmonisk sosial tilknytning til lokalsamfunn i nedbørfeltet til prosjektlokalitetene deres. “Sa Sandeep Kashyap, president av virksomheten, ACME Solar i uttalelsen.

