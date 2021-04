Acre PP North Sea Wall Hall P&A avsluttes før planen

Maritimt personale

Lysaker, Norge – Acres PP har fullført borebrønner ved Wallhall Field Center i Nordsjøen utenfor Sør-Norge, seks år før den opprinnelige planen.

Prosjektet er en viktig del av moderniseringen av domenesenteret, ettersom selskapet og partneren tar sikte på å produsere 1 ekstra Bobo fra Pandian Wallhole og opprettholde virksomheten innen 2050.

Den første oljen som ble sølt fra feltet i 1982, og mer enn 1 Bboe har blitt produsert fra regionen til dags dato, tre ganger mer enn opprinnelig forventet.

Wallhall Property Manager Ole Johann Molwick sa: “Vi vil øke verdiskapningen fra området med nye brønner, sideforbedringer og ny teknologi.”

Jacob i forrige uke Mersk er uovervinnelig I løpet av de tre første kampanjene siden 2014 er 30 gamle brønner satt inn fra det opprinnelige borestedet (DP).

Den første ble avholdt i 2014-2016 Mersk Reicher, Med Mersk er uovervinnelig Administrere de to siste kampanjene i 2017-2018 og 2020-2021.

Ifølge Agar PB er den endelige kostnaden for kampanjene 10,1 milliarder kroner (22 1,22 milliarder kroner), noe som er mye lavere enn det opprinnelige estimatet på 15,5 milliarder kroner (1,87 milliarder dollar).

Jacob Rick-alliansen mellom Mersk Drilling, Halliburton og Acre BP fullførte den endelige arbeidsplanen fra september til mars.

Til tross for den opprinnelige planen om å tilbringe 72 timer i en brønn for å sette inn den øvre brønndelen, reduserte koalisjonen varigheten til 33 timer i vinter, og ga full arbeidsomfang til tidsplanen to måneder tidligere.

Dette tillot Wallhall Property Group å modnes til en beslutning om nye brønner på Wallhall Frank North, som alliansen også vil påta seg.

Acre PP har tillatt forskjellige nye teknologier for plugging-kampanjen. Martin Strom, sjefingeniør for Well P&A Job, sa: “Vi har sett teknologi som bidrar til rask, sikker og bærekraftig boring av brønner.

“Drivkreftene bak denne utviklingen er ingeniører som har identifisert et behov, identifisert en teknologi og bidratt til utviklingen. Veien fra konsept til implementering fortsetter å være smal.”

Der det er mulig, har koalisjonen implementert teknologi som brukes til å gripe inn godt, inkludert ‘skifersperren’.

“Sliping av delen av sementkapslinger utføres inne i det store foringsrøret,” forklarte Strom. “Vi gjorde dette for å sjekke om det var noen hindringer på utsiden av konduktøren.

“Dette betyr at vi har unngått å slipe eller trekke hele konvolutten fra overflaten. Dette representerer flere ukers lagringstid i en brønn, og dette er en enorm forbedring i pluggingprosessen.”

Den øvre delen av de gamle veggehullsbrønnene settes inn ved hjelp av vismutteknologi utviklet av BSN for å rette opp metanlekkasjer fra de gamle brønnene, en tilnærming med lav CO 2 Utslipp sammenlignet med sement.

For første gang utførte Agar PB, i samarbeid med Halliburton og Mersk Drilling, helautomatisert sementering fra land, i dette tilfellet på Acre PP-kontorene i Stavanger.

Resultatene sies å omfatte økt effektivitet, reduserte kostnader og redusert HMS-risiko.

Den første oljen som ble sølt fra Wallhall Frank West-utviklingen for et år siden, og et nytt nettsted for et satellitt-hotspot nærmer seg ferdigstillelse i Acre Solutions-verftet i Vertal, Norge.

Konseptet, implementeringsmodellen og strukturen for HOD-prosjektet ble satt opp på Wallhall Frank West. Det nye operativsystemet 1Q forventes å være i drift innen 2022 og vil gjenopprette om lag 40 MMboe-reserver.

Acre PP har nå startet leting etter et nytt sentralt sted ved Wallhall for å sikre produktivitet for fremtidige blokker i området.

