Norges Acre BP onsdag ga driftsresultat og inntjening for første kvartal på høyere priser og produksjon ettersom den uavhengige olje- og gassprodusenten godkjente flere forbedringer i år.

591 millioner dollar i renter og inntekter før skatt (EPIT) kontrasterte med et tap på 266 millioner dollar for et år siden, og var nær de 596 millioner dollar som analytikere forventet i en tilbakevendende meningsmåling.

“Dette er et sterkt kvartal med god produksjon og oljefeltvekst på banen, og kontantstrømmen er veldig høy,” sa administrerende direktør Carl Johnny Herswick til journalister.

“Kostnadstiltakene vi har jobbet med en stund begynner virkelig å bli dratt,” sa han.

Produksjonen økte med 7% om dagen til 222.200 fat oljeekvivalenter (POPT), en ny økning, mens råprisen per fat er fra $ 44,20. Rose til 60.10.

Acres falt noe, Oslo Porsche falt 1,1% klokken 0847 GMT, og europeiske olje- og gassaksjer falt 0,1%.

Acre BP forventer å ta endelige investeringsbeslutninger for forbedringene i Cobra East Gecko og Frosk i henholdsvis andre og tredje kvartal, med sikte på å legge til 40 millioner fat oljeekvivalente nettoreserver.

Selskapet er på sporet med konseptstudier for sitt største potensielle Noka-område, og en beslutning om dette konseptet er planlagt i tredje kvartal 2021, sa Herswick.

Produksjonen forventes å bli lavere i andre kvartal på grunn av planlagte vedlikeholdsaktiviteter, og selskapet holdt sine helårsretningslinjer på 210.000-220.000 baht.

“Selskapet har potensial til å doble produksjonen fra dagens nivå til under $ 30 (per fat),” sa Citigroup og la til at det verdsetter aksjene “kjøp”.

Mens det planlegger å fokusere hovedsakelig på organisk utvikling, med rundt 10 nye prosjekter i sin pipeline, sa Herswick at det også har sett noen muligheter til å kombinere dette med oppkjøpet.

(Reuters; Derje Solswick og Jason Blue redigering)