Action -scener, feministiske temaer ‘Black Widow’ – nøyaktig utført i The Prospect

“Jeg har levd mye … men jeg har rømt fra fortiden min.” – Natasha Romanoff / Black Widow (Scarlett Johansson).

9. juli fikk fans av Marvel Cinematic Universe muligheten til å se Marvels “Black Widow” på kino. Filmen fungerer som en frittstående film for Marvel-karakteren til Black Widow, som ble utgitt i 2010 på “Iron Man 2”. Filmen utforsker karakterens fortid, hvordan han ble en svart enke, og fortsetter å skildre karakteren mellom “Captain America: Civil War” og “Avengers Infinity War”.

Åpningsscenen skildrer Natasas barndom i 1995. I en liten by i Ohio bor en ung Natasha Romanoff (Ever Anderson) sammen med søsteren Elena Belova (Violet McGraw), moren Melina Vostokov (Rachel Weiss) og faren Alexei Shostakov. David Harper). Selv om familien virker normal, er det funnet at Natasas foreldre er russiske spioner som faktisk ser ut som amerikanere for å stjele Intel fra skjoldet.

Nå i 2016 flykter Romanoff etter at Sokovia flyktet for kontraktsbrudd. Hun rømmer til Norge og blir levert til et trygt hus av en venn, Rick Mason (OT Fagbenle). Mens Romanoff lå i bakhold i Norge, ble Belova (Florence Buck), voksen, en svart enke og oppfunnet for å avslutte en tidligere svart enke. Etter å ha fjernet den useriøse sorte enken, blir Belova utsatt for en syntetisk gass, som slippes ut i det røde rommet fra et kjemisk middel som styrer andre enkers sinn. Som et resultat tar Belova deretter den gjenværende gassen fra den andre agenten og sender den til Romano, i håp om at hun vil gå med henne for å frigjøre de andre enker. Etter en rekke actionfylte scener, gjenforenet Romanoff senere med søsteren og snart familien.

Et av de mange temaene i “Black Widow” er at publikum legger merke til humoristiske scener som involverer familie, fiende og familie og noen actionscener der familien jobber sammen for å få ned fiender. Det uheldige med denne familiebevegelsen i filmen er at Black Widow dukker opp side om side i sin egen film. Med Florence Buck, stjernespillet til Elena Belova og rollebesetningen i Harbors and Weiss, ser det ut til at Johanssons karakter har overgått skuespillet til sine andre skuespillere. Den triste sannheten er at den svarte enkens hovedfeil kommer fra tittelfiguren, som regnes som den mest minneverdige!

Bortsett fra mangelen på en dyp hovedperson i filmen, er actionscenene sterkt regissert. Som en actionfilm må det være åpenbar handling, og “Black Widow” har noen ganske minneverdige, eksplosive scener. Med Shostakov som rømmer fra et russisk fengsel og har en actionfylt finale som involverer Red Room, bygger filmen absolutt et slag når det gjelder hånd-til-hånd-kamp og brannutbrudd.

En annen sterk sak med filmen er det feministiske grunnlaget gjennom filmen. Filmens hovedskurk, Treikov, er ansvarlig for å rekruttere unge kvinner og lære dem å bli mordere. For å forhindre at kvinner tenner på ham eller forlater systemet, setter Trikov enker under sinnets kontroll. Med andre ord tillater ikke Treykov at disse kvinnene kan ta sine egne beslutninger og bruker dem til å utføre sitt skitne arbeid. En linje fra Triko beviser dette temaet, fordi hun hevder at de mest ressurssterke menneskene i verden er “kvinner”.

Hvis jeg gir denne filmen en vurdering, vil den definitivt få ⅗ stjerner. Totalt sett er “Black Widow” din gjennomsnittlige Marvel -film. Selv om de ikke er den dypeste hovedpersonen i filmen, får de andre skuespillerne karakterene sine til å skinne, med “Black Widow” som interagerer med temaene i familien og femininiteten, og utfører dem gjennom fantastiske actionscener.