Activision bekrefter at neste Warzone vil bli avduket i år

Activision-Blizzard Å frigi sin siste regnskap i dag er en mulighet for utgiveren til å se seg om etter nye produkter som kommer opp på listen, spesielt lisensiering. Plikten kaller. Vi vet at 2022-episoden vil være oppfølgeren Call of duty moderne krig 2019, og Temaet forventes å bli snakket om denne ukenMen mindre er kjent Ny iterasjon KrigssoneTil hvem Allerede bekreftet av utgiver. Sistnevnte slipper sitt ene ord presist Hans siste uttalelse.

Et viktig år for Call of Duty

Når det kommer til nytt Krigssone I sin uttalelse uttaler Activision-Blizzard at dette nye emnet bør snakkes om snart fra 2022:

« Den nye gratis-å-spille-Warson-opplevelsen, bygget fra grunnen av med premium-spillet, inneholder innovasjoner som vil bli avslørt senere i år. ⁇

Hvis ingenting er sagt foreløpig, er det nytt Krigssone Lansert i år har vi bekreftet at tittelen skal leveres minst i 2022.

Forlaget benytter anledningen til å skli det ene ordet over i det andre Modern Warfare 2019Han ser det.» Meget avansert lisensieringserfaring Hva betyr det. Uansett, vi ser for oss at dette kapittelet vil utfolde seg på høylys dag Krigssone 2 (Hvis du kan kalle det det), kan det være om noen dager.