Activision Blizzard Acquisition: Andre spillere var interessert, men Xbox først | Xbox One

Det har gått mer enn en måned siden Microsoft annonserte oppkjøpet av Activision Blizzard, og snudde hele bransjen på hodet. Mange spørsmål fulgte fra spillere som lurte på hvordan fremtiden til det amerikanske forlagets studio ville bli. I dag vet vi at Call of Duty vil fortsette å bli utgitt på PlayStation i veldig lang tid. Er dette et knep for å forsikre spillere og spesielt myndighetene om at de kan motsette seg et resultatløst oppkjøp? “Securities and Exchange Commission” har imidlertid gitt ut et dokument som lar deg lære litt mer bak kulissene av Activision Blizzard-oppkjøpet.

Xbox og Activision Blizzard: Microsoft klargjør alt, inkludert Call of Duty på PlayStation!

Regresjon

La oss gå noen måneder tilbake. Activision Blizzard, en amerikansk utgiver, har gjentatte ganger blitt trukket ut for å fordømme uakseptable fakta. Tungene var avslappet, og avslørte dermed en situasjon med permanent aggresjon i gruppen.

Little Snack, Bobby Kodik, administrerende direktør i Activision Blizzard, Visste Handlet ikke deretter. Han var betydelig involvert i en tidligere trakasseringshistorie fra 2017. Den gang handlet det om en ansatt som var blitt utsatt for dårlig oppførsel fra Dan Bunting, medformann og ansatt i Troych Studio. Call of Duty 5: World at War.

På sin side, sjefen for Xbox, Bill Spencer, svarte umiddelbart Å bli sint av denne uakseptable oppførselen. I en e-post til sine ansatte sa han at han “ønsker å evaluere alle aspekter av vårt forhold til Activision-Blizzard og gjøre aktive endringer.”

På vegne av teamet sitt sa han at han var “forstyrret og dypt forstyrret av de forferdelige hendelsene og handlingene som ble rapportert i pressen.” Den 18. november sa Bill Spencer: «Det er ikke plass for denne typen oppførsel i vår bransje.

Etter disse kommentarene henvendte Bill Spencer seg umiddelbart til Activision Blizzard

Vi vil gjerne minne deg på disse hendelsene, da disse ville vært avgjørende for oppkjøpet av Microsoft Activision Bliss. Faktisk lærer vi i dag en måte Nytt dokument fra Securities and Exchange Commission Bill Spencer henvendte seg umiddelbart til det andre amerikanske selskapet, og til tross for sin sinte e-post til Activision Blizzard, vil han få beskjed noen uker senere for å diskutere oppkjøpet.

Den 19. november 2021, Mr. Spencer og Mr. Under tittelsamtalen mellom Kodik, Mr. Spencer bemerket det faktum at Microsoft Activision ønsker å diskutere strategiske muligheter mellom Bliss og Microsoft. Neste dag Mr. நாதெல்லா. For å delta i denne diskusjonen Mr. Kodik var enig.

Bill Spencer, som la merke til hva han tenkte på, ønsket å utvide diskusjonen til de høyeste toppmøtene dagen etter med inngripen fra administrerende direktør i Microsoft. Så 20. november vil Satya Nadella diskutere sin interesse for å “utforske en strategisk blanding med Activision-snøstormen”.

Under en telefonsamtale 20. november 2021, MM. Kodik og Nadella, mr. Nadella bemerket at Microsoft er interessert i å utforske et strategisk partnerskap med Activision Bliss.

Før det offentlige oppkjøpet kunngjøres 18. januar 2022, vil det svært nære forholdet mellom de to videospillspillerne føre til to måneder med intense diskusjoner. Alle detaljer finnes på side 31 i dokumentet.

Andre interesserte bransjeaktører!

Hvis Microsoft ikke hadde nølt med å kjøpe Activision Blizzard, ville andre selskaper ha kommet med forslag basert på utgiverens kontekst.

Securities and Exchange Commission-dokumentet viser til 5 andre selskaper, hvor selskapene heter A, C, DE og “Individual B”. Sistnevnte ble utgitt 6. desember fra Activision Blizzard av Mr. Sendte en e-post til Keiki.

Den 6. desember 2021, Mr. Kelly mottok en uoppfordret e-post fra en person, som vi refererer til som “individ B”, som indikerte hans vilje til å utforske potensielle oppkjøp eller bulk (eller del) av selskapets Blizzard-forretningsdivisjon. Oppkjøpstransaksjon med uidentifiserte potensielle medinvestorer.

Til slutt er det bare Microsoft som vil komme overens med Activision-snøstormen. Planene til andre selskaper kunne ikke lykkes på grunn av ulike årsaker. For eksempel, i selskapet E, sa de at Microsoft ikke fullt ut kunne kjøpe Activision Blizzard fordi det var for raskt og aggressivt.

En blokkering som kan bli dyr

Dokumenter utstedt av Securities and Exchange Commission lar deg lære litt mer om vilkårene i kontrakten. Blir sistnevnte blokkert av myndighetene, må Microsoft Activision betale kompensasjon for snøstormen. Hvis det oppheves på grunn av et “forbud som oppstår på grunn av håpløse lover” kan det gå opp til $2 til $3 milliarder.

Microsoft vil også møte aksjonærstemmer. Hvis sistnevnte motsetter seg sammenslåingen av de to gruppene, må Microsoft betale 2,27 milliarder dollar i kompensasjon for å stoppe det.

Nylig ble Nvidias oppkjøp på 40 milliarder dollar stoppet på grunn av regulatoriske bekymringer fra Federal Trade Commission. Bevis på at ikke alt er fikset og at endringer fortsatt kan forekomme. FTC etterforsker også Microsoft og Activision blizzard case.

Vakre dager for Bobby Cody

Hvis det er forventet Bobby Kodik forlater selskapet Dokumentet hjelper til med å avgjøre om han vil tjene $ 410 142 075 til 4 317 285 aksjer til $ 95 per enhet ved fullføring av operasjonen. Hvis han fortsatt planlegger å bli, må Microsoft betale ham 14 592 302 dollar, det er alt!

Legg til 2,2 millioner aksjeopsjoner verdt hundrevis av millioner avhengig av kostnadene ved utøvelsen. Det er nok å si at han ikke kan vise til arbeidsledighet.

