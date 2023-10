Activision Blizzard, Inc. kunngjør endringer i styret – 13. oktober 2023 kl. 14.35

Den 13. oktober 2023 («Sluttelsesdatoen») fullførte Activision Blizzard, Inc., et Delaware-selskap («Selskapet»), den tidligere annonserte transaksjonen med Microsoft Corporation, et Washington-selskap («Morselskapet»). ). .

Mor?), i henhold til avtalen og fusjonsplanen datert 18. januar 2022 (som endret, supplert eller modifisert fra tid til annen, «fusjonsavtalen»), mellom selskapet, morselskapet og Anchorage Merger Sub Inc., et Delaware-selskap . og et heleid datterselskap av morselskapet («Fusjonsunder»).

I henhold til fusjonsavtalen, fra og med det effektive tidspunktet for fusjonen («det effektive tidspunktet»), ble Fusjon Sub fusjonert med og inn i selskapet («Fusjonen»), med selskapet som overlever fusjonen som 100 % datterselskap av selskapet. Moderselskap.

Etter Fusjonen og i henhold til Fusjonsavtalen har Reveta Bowers, Kerry Carr, Robert Corti, Brian Kelly, Robert Kotick, Barry Meyer, Robert Morgado, Peter Nolan og Dawn Ostroff trukket seg og sluttet å være styremedlemmer i Selskapet og medlemmer av evt. komité eller underutvalg av selskapets styre fra ikrafttredelsestidspunktet. Keith R. Dolliver og Benjamin O. Orndorff, som var direktører i Merger Sub rett før ikrafttredelsestidspunktet, ble direktører i selskapet.