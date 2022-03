Activision-Blizzard stopper salget av produktene sine i Russland og hjelper Ukraina

Som mange videospillselskaper, Activision-Blizzard har også bestemt seg for å slutte å selge spillene og tjenestene sine. Som vi har sett, er de ikke begrenset til: CD Projekt Red, Microsoft, 11bit studios (Denne krigen min), 4A spill (Tunnel), osv. Listen er lang og vokser stadig. Og den gigantiske Activision-Blizzard tilsetter saltet sitt.

Suspensjon i Russland og støtte til Ukraina

Vi er forpliktet til å hjelpe ofrene for den forferdelige volden i Ukraina. I dag, mens denne konflikten fortsetter, kunngjør vi suspensjon av nysalg av spillene våre i Russland og andre forsøk på å hjelpe Ukraina. https://t.co/wG9tQMNzjK – Activision Blizzard (TVATVI_AB) 5. mars 2022

Videospillindustrien i dag er mye mer lukrativ enn kino og musikk, dette er bare to åpenbare eksempler å nevne. Derfor er det åpenbart at dette presset, enten det er økonomisk eller kulturelt, har en sterk vekt. CD-prosjekt rød (The Witcher, Cyberpunk 2077) Kunngjørt en donasjon på nesten 200 000 euro til støtte for ukrainske flyktninger.

Activision-Blizzard følger en global trend og engasjerer seg i konflikt Ved å suspendere salget av alle spillene i Russland til konflikten avtar. Men de stoppet ikke der, siden de hadde donert nesten 300 000 dollar (omtrent 276 000 euro) til ukrainske hjelpeorganisasjoner. Activision-Blizzard President og COO Daniel Alegre snakker om dette Tale For bedriftsansatte:

«I dag kunngjør vi at Activision Blizzard vil suspendere nysalg av spillene våre i Russland for en periode med kontrovers. Vi vil fortsette å lete etter måter å støtte det ukrainske folket på. […] Jeg vil også minne deg på at vårt personalehjelpsprogram er for de som trenger emosjonell støtte i denne vanskelige tiden. ⁇

Selv i videospillindustrien er ikke situasjonen lett. Når man ser på selskaper som Microsoft De som tar så drastiske avgjørelserSituasjonen vil fortsette å påvirke andre områder av industrien som må følge denne støttebølgen.