Ada Heckerberg er ventet å returnere til Norge

Etter å ha vært på sidelinjen siden 2017, forventes Heckerberg å returnere til Norge for aprilrallyet.

Fem år senere avsluttet han sin internasjonale karriere med å slå i bordet og kreve likestilling mellom menn og kvinner på en bonus tilbudt av forbundet. Ada Heckerberg Skal endelig komme tilbake Norge, Presentert av Norsk TV TV2. Hvis spillerens agent og forbund ikke bekrefter meldingenAFPEtter å ha banket på døren etter Euro 2017-debakelen, er det underforstått at den første ballongen for kvinner i 2018 vil bli trukket tilbake.

Norge i EM 2022

Ved 26, Heckerberg Så kvinnene som skal finne sted i Storbritannia bør fortsette sin historie med internasjonal fotball under aprilrallyet for å forberede seg bedre til EM 2022 med to vennskap. Har vært ufør av skader de siste to åreneOL Så han gjenvinner gradvis vanene sine og har til hensikt å styre Europa igjen. Utfordringen starter med Champions League-kvartfinalen på onsdag Juventus Torino, Følg direkte på nettstedet vårt til Olympique-et-Lyonnais Selv om Norge startet benkespillet.