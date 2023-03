Ada Hegerberg (OL) kommer tilbake med Norge

Ada Hegerberg under Norge mot Nord-Irland under EM 2022 (Foto: Ben Stansall/AFP)





Tilbake på banen mot Queenscombe på lørdag, kastet Ada Hegerberg ikke bort tiden på å score sitt første mål for sesongen. Etter denne doble gleden er spissen tatt ut til aprilrallyet med Norge.

Hun kunne bare smile på lørdag. Han spilte sine siste minutter etter 269 dagerOL Under Champions Trophy, Ada Hegerberg Signert tilbake for å konkurrere mot Quincomb. Han ble liggende på motsatt benk Chelsea, spissen kom på 20 minutter fra slutt mot den bretonske klubben og brukte ikke lang tid på å snakke torden. Bare én ball var nok til at hun returnerte til nettet et minutt etter ankomst, og selv om hun fortsatt ikke følte seg 100 %, sendte Hegerberg et signal: hun mistet ikke prestasjonen og Chelsea. er advart.

Tilbake til banen, ugh Hegerberg Så Fenottes» offensive festival mot Guingamp (6-0) gjenopprettet selvtilliten. Til disse to evangeliene ble det lagt til et tredje på mandag. Seks måneder etter skaden hans vs Belgia, vil Ada Hegerberg få henne tilbake til eksamen. Til tross for manglende konkurranse og rytme ble nordmannen beholdt i 23-mannstroppen.Spania 6. april og Sverige 11. To vennskapskamper for verdensmesterskapet i 2023 i sommer i Australia og New Zealand.