Ada Hegerberg (OL) tar seg av returen til Norge

Ada Hegerberg kom tilbake til det norske laget etter å ha returnert til konkurranse med OL for to uker siden. I sin første kamp siden september i fjor scoret spissen etter 20 minutter mot Spania.

Han har ikke vært på banen på åtte måneder, men han har ikke mistet kvalitetene som målscorer. Ada har kommet seg helt etter beinskaden i september i fjor Hegerberg Gikk tilbake til eksamen for dette aprilmøtet. Det tok ikke lang tid å finne et mål for den første vennskapskampen Norge vsSpania. Etablert i forkant av angrepet trengte Lyonnais bare 20 minutter for å nå et nytt mål og signerte for å returnere gjennom inngangsdøren med nordmennene. Det har bare vært en vennskapskamp og et nederlag (4-2), men måneder før verdensmesterskapet blir denne tilbakekomsten til formen i det skandinaviske landet uunngåelig velkommen med et smil.

Da han kom tilbake til konkurransen for to uker siden, gjenopptok Hegerberg tempoet som kjente ham før skaden. Med et spenn på fire spillOL Og dette NorgeHan fant nettet tre ganger og ga en assist igjen vs Chelsea. Det tok tid men Ada Hegerberg er tilbake. OL trenger deres nummer 14 for å signere Coupe de France – D1 kvinners dobbel, etter å ha gått glipp av den europeiske tittelen. Neste møte for Norge vs 11. april (18.30). Sverige.