En hyllest hun ikke ønsket å gi.

Det norske damelaget spilte sin første før-Euro-kamp mot New Zealand lørdag kveld. En ekstra 2-0 seier Creshop, Som var kampens første mål, scoret av Ada Hegerberg, som gjorde inntrykk. OL-spissen, som resten av laget, hadde på seg en regnbuefarget rustning i løpet av denne strålende måneden, holdt denne kluten og feiret målet sitt. En spesiell hyllest til de to drepte og 21 skadde i angrepet utenfor en homoklubb i Oslo samme dag.

Suspensjonert av Ulle. Norge Leatherfuild Fordgen Ave Ada Heckerberg scorer over New Zealand #Ny pic.twitter.com/TaMOUofPZg – Fotballlandslaget (ffnff_landslag) 25. juni 2022

Etter kanselleringen av Gay Pride i den norske hovedstaden mottok politiet en rekke meldinger om planlagte angrep mot LHBT-miljøet. Den norske kapteinen tvitret også etter møtet: – I dag går mine tanker til ofrene for den grusomme hendelsen som fant sted over natten i Oslo. Det er uforståelig og tungt at dette kan skje under feiringen av kjærligheten. Hvem du enn er, elsk den du elsker. ⁇

