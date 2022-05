Adele Exorcophalos sveiser på den røde løperen med usunne klær

Folk og kongefamilien

Adele Exarcopolos gikk ikke ubemerket hen i Crochet.

Han gjorde seg kjent i La Vie d’Adol. I dag har Adèle Exarchopoulos blitt et sant symbol på kino. Ved presentasjon Uskyldige Av Louise Carroll tente hun den røde løperen med tilpassede klær. Delt opp til svart og lår, fanget Copernicus» kreasjon oppmerksomheten til fotografer som aldri mistet stjernen i alle vinkler.

Den spesielt intime kjolen fremhevet kurvene til skuespillerinnen, som hadde på seg rene hansker på hendene for å forbedre sminken. I år, under den 75. utgaven av filmfestivalen i Cannes, kom skuespillerinnen for å presentere to filmer: Fem demoner L Mysa Mysius og Røyking forårsaker hoste Av Quentin Dupieux. På den røde løperen ble hun akkompagnert av Diego Luna, Sierra Mastroyani, Gale Garcia Bernal eller til og med Marina Fois.

Stjernen bestemte seg for å dele bilder av kjolen hennes og tegninger av kjolen på Instagram-kontoen sin. Etter nesten 1,2 millioner abonnenter fikk stjernen nesten 85 000 likes på innlegget hennes. I tittelen skriver han: Takk til denne kjolen Copernicus for å feire den 75. filmfestivalen i Cannes. Takk til Leila Boomer Jan for denne stylingen. Takk Bulgaria. Ps: Tusen takk fordi det er så mange bilder.