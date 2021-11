Adele Spotify – Le Sawyer bøyer seg

Lyttesiden Spotify har godtatt Adeles forespørsel om å få tilgang til «Random»-modus mindre når du lytter til hennes siste album.







Se AFP

Lagt ut 21.11.2021 23:22 Studietid: 2 minutter



LÅ lytte til et album i den originale sekvensen av sanger har blitt “standard” betalingsmåten for Spotify-abonnenter, noe som gjorde den britiske popdivaen Adeles forespørsel utilgjengelig for “shuffle”-modus.

På søndag, hvis en betalt Spotify-abonnent velger å lytte til et album, er det kun én enkelt avspillingsmodus, ikke shuffle- eller “shuffle”-funksjonen preget av to skjærende piler.







På Twitter berømmet Adele, hvis siste del, «30», ble sluppet fredag, som er en global begivenhet, endringen.

“Dette er den eneste appellen jeg har til vår stadig skiftende bransje! Hun skrev,” Uten grunn la vi for mye omsorg og tanke i tittellisten. Han avslutter budskapet med et glass vin og to uttrykksikoner som representerer hjertet .

På «30», da hun begynte å skrive dette albumet, var hun gammel, og Adele er spesielt trygg på skilsmissen og konsekvensene det har hatt for sønnens liv.

En Spotify-talsmann bekreftet til AFP: “Som Adele sa, er vi glade for å kunngjøre lanseringen av en ny premiumtjeneste som lenge har vært ettertraktet av artister og brukere, noe som gjør den til funksjonen + spill + standardknappen på alle album.”

Spotify legger til at “de som fortsatt ønsker å spille et album tilfeldig + spiller nå + ser og velger Shuffle-knappen”.

«30», Adele, 33, vender tilbake til musikkscenen etter år med stillhet. I oktober nådde singelen “Easy on Me” mer enn 24 millioner seere i Storbritannia den første uken, og slo den mest hørte rekorden i landet da den ble utgitt.