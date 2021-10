Adele styrer verden, og Strome styrer Belgia og Frankrike

På fredag ​​spredte en tsunami ved navn Adele seg over planeten. K-popstjernen BDS knuste den døgnåpne lytteplaten som sør-koreanerne hadde så langt med “Butter”, og utgivelsen av hans nye singel tok alt med ro. I to runder av klokken ble sangen hørt 24 millioner ganger på planeten via Spotify.

I tillegg, med over 62 millioner visninger (i skrivende stund) på YouTube for “Easy on Me”, er den store stjernen på denne ekstraordinære musikkdagen utvilsomt det kule albumet med den singelen, det, overraskelse, stroma og nye utgivelser.

Hvis Adele hadde knust konkurransen på fredag, ville ikke ett, men to land ha motarbeidet de britiske inntrengerne: Belgia og Frankrike. Med oss ​​som nabo ledet maestroen dansen. “Santa” ligger litt foran “Easy on Me”: 160 000 lytter på Spotify mot 147 000 i Belgia; 429 000 mot 404 000 i Frankrike.

Selv om det ikke pålegger seg selv i Canada som i Sveits, kaller Strome seg blant de 70 beste på den andre siden av Atlanterhavet og blant de 12 beste i Helvetians.

Spesielt til tross for at tittelen deler publikum, rangerer den 66. plass på verdensscenen med 1,34 millioner avspillinger.