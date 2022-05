Adil L. Arpi og Bilal Falla fra Belgia med «Rebel» sjokkerte på filmfestivalen i Cannes

Et sjokk. Det er ikke noe annet ord å beskrive OpprørerDen nye filmen av den flamske duoen Adil L RP og Bilal Falla ble sluppet på den 75. filmfestivalen i Cannes torsdag kveld ved midnatt.

Etter deres ødeleggende amerikanske eventyr Bad Boys for Life Med Will Smith – Hollywood-blockbusteren i 2020 – er de unge flamske stjernefilmskaperne, disse unge belgierne som dro til Syria for å drive jihad, tilbake med et brennende emne nær oss.

Kamal (Abu Bakr Bensaihi), som ble forfulgt av politiet for en narkotikasak, bestemte seg for å forlate Molenbeek i 2014 for å reise til Syria for å delta i humanitære operasjoner. Men han ble snart rekruttert av Den islamske staten, som sendte ham til Raqqa, hvor han ble kameramann for Dash-kampanjevideoene og der giftet han seg med en ung syrisk slave. Når vestlige medier viser en video, ser vi en ung Brussel-mann, Bashar el-Assad, bli hengt av en hærsoldat, og livet til moren Leila (Lubna Asabel) blir et mareritt. Spesielt siden hans andre 12 år gamle sønn Naseem (Amir L RB), med tanken om å bli med Kamal i Syria i tankene, ble et lett mål for en rekrutterer …

© KFD

Jihad i sanger

Oppdaget i 2015 med SvartVerifikasjon i Matonge Romy Yo og Juliet, Adil El Arbi og Bilal Fallah behandlet alltid spørsmålet om integrering av unge mennesker av utenlandsk avstamning i deres belgiske filmer. Dette var tilfellet igjen Bilde Og Patcher. Hver gang ble de overrasket over den belgiske tilnærmingen i stedet for den belgiske, ved stadig å gjenskape klisjeer om deres hjemlige samfunn.

Presentert som deres personlige bilde, Opprører Selv om de er fullstendig illusoriske i denne forbindelse, slipper han noe unna ved å presentere karakterene i all deres kompleksitet, med ekte motivasjoner. En ung rapper og en liten mob fra Molenbeek, campet av helten deres (den beste Abu Bakr Bensaihi de noen gang har avslørt. Svart) Og vi lever glir med det, skjønt, mot helvete. Men dette barnet (også leiret av Adils bror) tilber storebroren sin eller denne håpløse moren med den hensikt å miste en andre sønn.

Som alltid velger Adil og Bilal en mer effektiv og mindre glamorøs arena enn vanlig for å beskrive livet i Brussel og Syria-helvetet parallelt mellom kamphandlinger, bombing og fysisk og mental tortur. Men de to våger å være uventede, og leverer en rekke musikalske komedier, til tonene av rap og arabiske sanger (noen ganger litt for mye i fortellingen), noe som gjennomsyrer filmen deres. De mest imponerende scenene, danset av den store Antwerpen-danseren CD Larby Sergay, gir et drømmelignende motpunkt til den intense volden som skildres. Opprører.

Fordi Adil og Pilal skjulte ingenting eller nesten ingenting, selv ren og skjær skrekk. Dette er helt umoralsk, helt til den mest kaotiske slutten, fordi det fjerner hele menneskeheten fra karakterene. En intens, uutholdelig scene, om tapt uskyld, men helt unødvendig, oppsummerer en provoserende filmkunst som sjokkerer publikum.

Opprører Spille Oppfatning Adil L Arbi og Bilal Fallah Håndskrevet papir Adil L. Arby, Bilal Falla, John van Dick og Kevin Muel Med Lubna Asbal, Amir L Arbi, Abu Bakar Bensaihi, Nadeem Rimawi, Ala Ryani Varighet 2h15