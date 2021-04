Administrerende direktørlønn er fortsatt i stratosfæren, selv i selskaper som er rammet av pandemien

Og i følge sikkerhetsdokumentasjonene samler noen få utvalgte raskt nye formuer. Chad Richison, grunnlegger og administrerende direktør for programvareselskapet Paycom i Oklahoma, er verdt mer enn 3 milliarder dollar og tjente 211 millioner dollar i fjor, da selskapet tjente 144 millioner dollar i fortjeneste. John Legere, tidligere administrerende direktør i T-Mobile, tjente 137,2 millioner dollar i fjor, en bonus for å overta rival Sprint.

“Vi opprettet denne klassen milliardærer og milliardærer som ikke var bra for dette landet,” sa Neil Menow, visepresident for ValueEdge Advisors, et investeringsrådgivningsfirma. De kan bygge en paviljong på et museum. Men det er ikke infrastruktur – det er ikke middelklassen. “

Gapet mellom kompensasjon til ledere og den gjennomsnittlige arbeidstakerens lønn har vokst i flere tiår. Administrerende direktører i store selskaper tjener nå i gjennomsnitt 320 ganger lønnen til den gjennomsnittlige arbeidstakeren. Ifølge Economic Policy Institute. I 1989 var forholdet 61 til 1. Fra 1978 til 2019 økte kompensasjonen med 14 prosent for vanlige arbeidere. Det steg med 1167 prosent for administrerende direktører

Pandemien har bare forverret disse ulikhetene, med hundrevis av selskaper som gir lederne lønn betydelig mer enn de fleste amerikanere ville ha betalt i hele livet.

Sa Robert Reich, arbeidssekretær under president Bill Clinton. “Lønnspakkene gjenspeiler stigende aksjekurser, som igjen gjenspeiler, i det minste delvis, viljen til selskaper, om ikke deres iver etter å redusere lønn ved den minste provokasjon.”

AT&T, mediekonglomeratet, mistet 5,4 milliarder dollar og kuttet tusenvis av jobber i løpet av året. John Stankey, administrerende direktør, mottok 21 millioner dollar for sitt arbeid i 2020, ned fra 22,5 millioner dollar i 2019.

T-Mobile har sagt at det vil skape nye arbeidsplasser gjennom fusjonen med Sprint, men det har allerede startet permitteringer. Det tjente 3,1 milliarder dollar i 2020. I tillegg til Mr. Legers store gevinster, har selskapet tildelt sin nåværende administrerende direktør, Mike Seifert, 54,9 millioner dollar.