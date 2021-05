NATOs militære tilstedeværelse i nord er provoserende og truer sikkerheten i Arktis, sa admiral Moysev til journalister i Severomorsk. Isvestia Avisen publiserte nyheten torsdag.

Admiralen sa at den norske ledelsen var “under press” av NATO-allierte for å utvide sin militære tilstedeværelse og fremme utviklingen av konfliktenergi i Arktis.

I følge Moysev, til tross for at Russland og Norge har “historisk etablert gode naboforhold”, har de to landene potensialet til å “delta i en konstruktiv dialog om komplekse spørsmål i regionen.”

– Nylig har USA sett på Norge som en stor bro over Arktis, et område som brukes av Forsvaret for videre utplassering, utplassering av rekognoserings- og overvåkingsutstyr og for å forbedre infrastrukturen for dobbeltbruk, sa admiral Alexander Moysev til Ivestia.

Pressekonferansen fant sted på skipet “Pyotr Veligie”, Et kraftig atomdrevet krigsskip fra den russiske marinen.

Northern Naval Commander sa tilstedeværelsen av NATO-krigsskip i norsk hav og Barentshavet hadde nådd nivåer som ikke er sett siden andre verdenskrig. Associated Press Rapportert fra pressekonferansen.

Han pekte på en økning i NATO-øvelser nær den russiske grensen og en økning i antall amerikanske strategiske bombefly. “Slike handlinger er provoserende og har en negativ innvirkning på regional sikkerhet,” sa Moisiev.

Forrige uke, US Navy raskt angrep ubåt “USS New Mexico“Den lå til kai i en sivil havn i Troms, Nord-Norge.

Og når russiske atomdrevne ubåter går fra Kolahalvøya, øker NATO-ubåter sin tilstedeværelse i nord.

Når spenningen øker i Arktis, som i Østersjøen og Svartehavet, øker den strategiske betydningen av vann fra det grunne Barentshavet til det dype Norskehavet.

7. mai mottok North Yasen de moderne kjernedrevne ubåtene i Yasen-M-klassen. “KazanSkipet har en avansert marineversjon av rakettkaliperen, onyx og hypersonisk zirkon, samt torpedoer og luft-raketter. Sju flere lignende ubåter er for tiden under bygging på Chevmash Yard i Chevroletvinsk.

Trening av rakettforsvar

Lørdag lanserte NATO Europas største og mest komplekse rom- og rakettøvelse, The Exercise Formidable Shield. Femten NATO-krigsskip og et dusin fly deltar i farvannet fra Nord-Norge til polarsirkelen fra Nord-Skottland til Andea.

Treningen går til 3. juni.

Et av de deltakende skipene er Orly Burke Class Destroyer.USS Rose”, Et skip som kan operere som en del av Aegis ballistiske missilforsvarssystem.

Moskva har tidligere uttrykt bekymring for at den nåværende økningen i NATO-skip i farvann nær Norge er en del av en amerikansk anti-ballistisk rakettforsvarsøvelse.

Lørdag, “USS RoseFærøy besøkte øyene.

“USS Rose“Tilstedeværelsen av Nord-Atlanterhavet demonstrerer gjensidig forpliktelse til regional sikkerhet og stabilitet, og marineøvelsen forbereder seg på å delta i et sterkt skjold,” sa den amerikanske marinen. Nyhetsutgivelse.

NATOs nestleder, Pierce Cassett a Rapportere Hensikten med øvelsen er at NATO-styrker samarbeider for å beskytte befolkningen mot den virkelige trusselen om raketter.

I løpet av de neste tre ukene vil en del av krigsspillet se skipene trene for å oppdage og overvåke missiler som flyr over 20.000 km / t. Skip vil også forsvare seg mot antiskip- og andre hjelpemessige og supersoniske missiler.