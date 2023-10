Adobe avslører nye bildeverktøy i AI push -10. oktober 2023 kl. 18.00

Adobe annonserte tirsdag lanseringen av en ny bildeteknologi som kan hente inspirasjon fra et opplastet bilde og tilpasse stilen, som en del av det siste grepet for å konkurrere med oppstartsbedrifter som angriper kjernevirksomheten.

Bildeteknologi fra selskaper som Midjourney og Stable Diffusion har truet Adobes kundebase av kreative fagfolk som bruker verktøyene som Photoshop.

Det San Jose, California-baserte selskapet reagerte med å aggressivt utvikle sin egen versjon av teknologien og injisere den i sine programvareprogrammer.

Adobe, som lovet kundene sine at bildene som ble generert ville være sikre fra juridiske utfordringer, sa at disse kundene hadde brukt verktøyene til å generere tre milliarder bilder, inkludert én milliard bare den siste måneden.

Den nye generasjonen verktøy som ble annonsert tirsdag, vil inkludere en funksjon kalt «Generative Match.» Som Adobes forrige verktøy, vil det tillate brukere å generere et bilde fra noen få ord med tekst. Men det vil også tillate brukere å laste opp mellom 10 og 20 bilder som vil tjene som grunnlag for de genererte bildene.

Ely Greenfield, Adobes tekniske direktør for digitale medier, sa at selskapet ønsker å la store merkevarer laste opp en håndfull bilder av et produkt eller karakter og deretter bruke generativ teknologi for automatisk å lage hundrevis eller tusenvis av bilder for ulike behov, for eksempel nettsteder. web, kampanjer i sosiale medier og trykte annonser.

– Inntil for noen måneder siden var det fortsatt en veldig manuell prosess å få alle disse bildene: ikke bare å ta bildene, men også å behandle dem, sa Greenfield til Reuters.

«Noe av fotograferingen kommer til å gå over i virtuell fotografering, hvor bilder lages fra bunnen av. Men det kommer også i stor grad til å være å drive med tradisjonell fotografering eller tradisjonelt kreativt arbeid og deretter tilpasse seg ved hjelp av denne generative teknologien.»

Tirsdag demonstrerte Adobe også verktøy for å generere vektorgrafikk, som enkelt kan endre størrelse og brukes ofte til logoer og produktetiketter, samt verktøy for å generere maler for brosjyrer og andre gjenstander.

Greenfield sa at prisene ikke ville endre seg fra økningene som ble annonsert i september. (Rapportering av Stephen Nellis i San Francisco; Redigering av Sonali Paul)