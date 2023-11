Adrian Trebel er tilbake i Charleroi-spillet: «Vi har endret oss litt»

De bør ta igjen tapt spilletid i den belgiske 16-delsfinalen mot den semi-profesjonelle siden. Tirsdag kveld utnyttet Felice Mazzù Tessenderlo (Nationale 1) turen til kunstgresset, og Adrien Trebel – som bare hadde hatt totalt 100 offisielle minutter så langt – ble et øyeblikk foreldreløs av Zorgue og Morioka, i et felt skadet .

«Målet var Adrian og Odai (Red.anm.: Dabbagh, siste kamp 6. oktober) Finn litt rytme, og noen ganger kan jeg ta andre valg i helgen». Den sambriske treneren forklarte at han måtte trene hjernen regelmessig for å holde de seks belgierne på resultatlisten. Han kommenterte imidlertid ikke muligheten for at franskmannen blir valgt til søndagens (19:15) La Condois-opptreden i Championship. «Jeg skal ikke kommentere for raskt. Alt er mulig. «

Melk Da jeg først kom inn i spillet var jeg ikke fornøyd.

Så det avhenger hovedsakelig av tilgjengeligheten til Zagence og Morioka. Men Massou vet også at med Trebell må vi gå fra styrke til styrke.

«Da jeg kom, tok jeg eksamen med en gang, selv om jeg tydeligvis ikke var forberedt. Den tidligere Anderlecht-spilleren var enig. Vi diskuterte det med treneren og vi visste at vi savnet litt. Det hadde vært bedre om jeg først hadde gått for å spille med U23 for å få litt rytme, men jeg bestemte meg for noe annet fordi jeg må ta mitt ansvar. Forstå: Hvis Charleroi signerer ham, er det for å spille raskt og hjelpe laget. «Men jeg var ikke fornøyd da jeg først kom inn i spillet, noe som gir mening etter seks måneder uten å spille.»

Hayman’s Convincing, Trebel Precise: Karolos» score etter kvalifiseringen til Desenderlo

Tirsdag kveld beviste Adrian Trebel (32) at han har ballen i støvlene, en evne til å sette fart i spillet og bite i anklene på motstanderen. Tross alt sendte han to assist, en til hodet til Badji for en deilig corner (0-1, 38.) og en annen for å starte Rogelj (0-2, 54.).

I den tredje var det Dubbaugh som fant halvsmerte Heemans (0-3, 57.) for å sette Charleroi på fløyel på halvtimesmerket i møte med en organisert, men farlig motstandsblokk. Carollos referater. «Det beviser at jeg er på rett vei. Det er fint å finne noen peilinger, det er viktig for en midtbanespiller. Ta informasjon, spill til rett tid… Men jeg anser meg selv som bare 75 eller 80% i formen min. Evaluerer diskanten.

Melk Jeg pusher unge mennesker hver dag. Jeg er hard mot dem.

Det trenger litt mer tid. og diskret, men daglig arbeid med personalet. «Vi jobber bra, de tar godt vare på meg, Han smilte. I starten trente jeg i snitt 4 kilometer per treningsøkt, fordi folk så på meg for eksempel som en joker under protester, slik at arbeidsmengden ikke skulle bli for stor. I dag er jeg rundt 7 eller 8 per økt. Jeg føler meg bra. «

Intervju | Adrian Trebel snur Anderlechts side: «Å høre at jeg ble værende for å få lønnen min, jeg er ikke enig»

Krever du en startplass på søndag derfra? Sannsynligvis ikke. Da når? «Jeg satte meg ikke noe mål. » I mellomtiden, utenfor banen, bør Trebles erfaring forbedre laget. «Det er min plikt å oppmuntre og gi håp til alle. Franskmannen bekrefter. Og med ungdommen. Jeg prøver å formidle til dem hvilke krav som stilles til meg. Jeg presser dem hver dag. Jeg er tøff mot dem selv om de går glipp av en pasning fordi jeg vil at de skal fortsette å presse grensene sine.

Og overraskende beskriver han en skyggekarakter: «I en kamp, ​​når jeg er på tribunen, hvis jeg ser noe jeg ikke liker, går jeg til garderoben ved pause og snakker om det, spesielt med Sandro. (Red.anm.: Salamon, videoforsker). Mesteparten av tiden er vi på samme bølgelengde. Min erfaring gjør at jeg kan bringe denne typen materiale til styret.

Han håper å bringe det Charleroi førte til ham tidligere: egenskapene hans som spiller. Ikke bare i den belgiske cupen, men Sporting kommer til åttendelsfinalen for første gang på tre år.