Advarselen om å forlate Osaka

Tennisens despotiske verden må åpne øynene for det delikate emnet mental helse

Naomi Osaka trakk seg fra French Open-mesterskapet i tennis etter at arrangørene nektet hennes forespørsel om å bli unnskyldt fra interaksjoner etter kampen, selv når hun nevnte en historie med å lide av anfall av alvorlig depresjon og angst mens de møtte media. Faktisk hadde arrangørene pålagt en bot på $ 15 000 etter at Osaka unnskyldte seg fra pressekonferansen etter kampen etter seieren i første runde. Dette til tross for at han allerede hadde kommunisert bekymringene sine om mental helse til arrangørene i begynnelsen av turneringen. De truet igjen å utvise henne hvis hun ikke deltok i medieinteraksjoner etter kampen.

Osaka var like nådig i avslutningsuttalelsen som i tennis. Han sa at han ikke ønsket å være en distraksjon for andre spillere på grunn av den pågående kontroversen. Hun forklarte at hun hadde hatt lange depresjonsanfall siden US Open i 2018. “Alle som kjenner meg, vet at jeg er en introvert, og alle som har sett meg på turneringer, vil legge merke til at jeg ofte bruker hodetelefoner fordi det hjelper meg å kjede mine sosiale medier . angst, “sa han og la til:” Jeg er ikke en naturlig offentlig taler, og jeg føler store bølger av angst før jeg snakker til verdens medier. “

Dyp hykleri

Det franske tennisforbundet var ikke dekket av ære da det viste en total mangel på empati overfor en sårbar ung kvinne som steg til toppen av spillet på grunn av sitt enorme talent og ikke på grunn av hennes evne til å snakke. Hva ville Føderasjonen gjort hvis en spiller med alvorlig talehemming ba om å bli unnskyldt fra å svare på spørsmål på en pressekonferanse? Ville de være like fleksible når det gjelder å håndtere en fysisk funksjonshemming som de hadde med å håndtere et alvorlig psykisk helseproblem?

For å legge til ironi og fornærmelse mot skader, uttalte Gilles Moretton, president for det franske tennisforbundet, pressen om tilbaketrekningen fra Osaka og dro uten å svare på spørsmål. Hendelsen avslører dyp hykleri.

Eksempelet på Norge

Sammenlign dette med erfaringen fra en norsk statsminister, som ble sparket for å ta opp sine psykiske problemer mens han fortsatt var i embetet. Kjell Magne Bondevik var statsminister i Norge fra 1997 til 2000 og fra 2001 til 2005. Han ble diagnostisert med depresjon i 1998 i sin første periode. Presset fra en intens arbeidsbelastning og den nylige døden til tre nære venner, alle fra hjernekreft, veide tungt for ham. Han avslørte sykdommen sin for publikum og gikk i medisinsk permisjon i tre uker for å komme seg, mens en kollega ble fungerende statsminister.

I et intervju med Ben Jones, publisert i Bulletin of the World Health Organization (WHO) i desember 2011, avslørte Mr. Bondevik årsakene til offentliggjøring. Han sa: “Det kan bidra til mer åpenhet om psykiske problemer og bidra til å bekjempe stigmatiseringen knyttet til dem.”

Han kom tilbake fra sin permisjon bedre rustet med større sjelefred for å lede nasjonen sin som statsminister, ikke en gang men to ganger. Ikke bare fortjener din oppriktighet anerkjennelse, men forståelsen som folket viser krever også applaus. Den ubetingede støtten fra hans ministerkolleger, som ikke så dette som en mulighet til å erstatte ham, er uvanlig sjenerøs og oppreist i politikkens verden, som er beryktet for høy ambisjon og lite intriger.

De siste årene har vi hatt en rekke kjendiser som har åpnet seg for deres psykiske helseproblemer, fra Deepika Padukone og JK Rowling til Beyonce og Meghan Markle. Det er fordi verden har begynt å svare med større empati og erstatte stigma med solidaritet.

Men for Osaka, 23, var ikke bare støtten utilgjengelig, hun ble også tvunget til å avsløre sårbarhetene sine offentlig og betale prisen for alvorlig skade på hennes mentale helse. En slik oppførsel av uhøflige tjenestemenn er uheldig, grusom og karakteristisk for høyt kommersialisert sport. Yppersteprestene i tennisturneringer bør bli minnet på at Osaka var der for å demonstrere sine sportslige talenter på en åpen bane, ikke for å vise psykologisk skadede gladiatorer i den lukkede arenaen til et redaksjon under blending av blinkende lys. Selv om interaksjonen med media ble skrevet inn i kontrakten din, bør spesielle omstendigheter berettige unntak.

WHOs spesielle initiativ for mental helse, som ble lansert i 2019 og løper frem til 2023, har som mål å trekke oppmerksomhet mot den høye globale belastningen av funksjonshemming som følge av psykiske helseforstyrrelser og akselerere et flersektorielt svar for å forbedre oppmerksomheten til et sett. en rekke psykiske helseproblemer.

Naomi Osaka-episoden kommer midt i perioden valgt for dette spesielle initiativet. Vil WHO snakke for henne og andre idrettsutøvere som har lignende utfordringer? Mange andre fremtredende idrettsutøvere har utvidet sin støtte til Osaka. Imidlertid, som verdens ledende globale folkehelsebyrå, vil WHOs uttalt støtte gi vekt på årsaken til mental helse i tennis og andre konkurransesport.

En oppmerksomhetsanrop

I Harper Lee-klassikeren, Drep en mockingbird, den unge hovedpersonen, Scout, vil avsløre for verden at det var den sjenerte og ensomme Boo Radley som hadde kommet ut av sin selvpålagte innenlandske isolasjon for å redde livet hans da han så at han var i fare for et morderisk angrep. på gaten utenfor. Atticus Finch, hans advokatfar, var en mann med stor visdom og moralsk mot. Han rådet nådig Scout til å ikke gjøre det, da det ville utsette en følsom sjel som var redd for å ha kontakt med andre for blending av uønsket oppmerksomhet og bekymringsfull offentlig samhandling. Atticus sa til Scout at det ville være som å drepe en nattergal.

I Lees bok representerer nattergalen uskyld og sårbarhet. Scouts fortrolige og nabo, Miss Maudie, forklarte senere betydningen av det Atticus sa: “Nightingales gjør ikke noe annet enn å lage musikk for oss å glede oss over … de synger av hele sitt hjerte for oss. Det er derfor det er synd å drepe en nattergal. ”

Kanskje Guardians of the Galaxy Grand Slam bør gå tilbake til den boka. Så kunne de la Osaka gjøre den ene tingen han gjør best: lage musikk med racketen sin.

Prof. K. Srinath Reddy, kardiolog og epidemiolog, er president for Public Health Foundation of India (PHFI). Uttrykkene er personlige