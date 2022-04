Ærestrener under semifinalen til Leo, The Voice: «Jeg ville aldri si en så høy avgift»

Sangeren er ærestrener for semifinalen Stemme Se på RTBF tirsdag kveld.

Det er tid for semifinale for kandidatene til 10. sesong Stemme, I RTBF. Denne tirsdag kvelden er Alec, Rafael, Masha, Rosalie, Valentine, Sekina, Diana og Valentine klare til å komme seg til finalen, under våkent øye av trenerne PJ Scott, Typh Barrow, Black M og Christophe Willem. De blir fem år for arrangementet da Leo blir ærestrener. Sangeren kommer tilbake til showet, og griper en av de røde stolene med BJ Scott, Quentin Mosiman og Joshua i den første sesongen.

Du er tilbake Stemme Som ærestrener. Hva inneholder den?

Ærescoach, dette er en formel. Jeg ser på meg selv som en gjest, det femte jurymedlemmet. Glad for at jeg har vært tilbake. Da jeg var ferdig, så jeg The Voice. Jeg så forskjellige jurymedlemmer, Vida og Slimman. Jeg var lojal til The Voice. , Det er alltid interessant for meg. Jeg er glad for å se PJ Scott og nykommerne igjen. Og jeg elsker Christophe Willem, glad for å se ham. Vi sees igjen.»

Har du noen gang likt denne typen show?

(…)