Aerial Cinematography of the Black Widow: Venice + Primista, RED + Jays Band in Drones and Helicopters – YM Cinema

Kompleksiteten involvert i luftfilm i store budsjettfilmer er ikke kjent for mange. I denne casestudien avslører vi filmproduksjonsutstyret som brukes av Black Widow, som har et antenneoppsett med 6 RØDE helium og jazzglass i et helikopter, og er integrert med Fujinan Primista zoomer i en drone med Sony Venice. Les videre.

Et spørsmål som ofte blir reist, er om dronene til slutt vil erstatte helikoptrene. Faktisk har droner blitt et vanlig trekk i filmsamlinger, inkludert høyt budsjettproduksjoner. Sannheten er at droner er bra for enkle historiescener, de ble filmet fra helikoptre fordi det ikke er noe billigere alternativ. Imidlertid har kameradroner liten toleranse og dybdeskarphet, og bakke droneoperatører har ikke den detaljerte situasjonsbevisstheten som kreves for svært dynamiske actionbilder. Når du skyter med droner, holder filmfotografen seg, i motsetning til et helikopter, borte fra handlingen, noe som gjør at kunstnere kan være midt på scenen. Mange helikopterpiloter hevder at hvis droner først hadde ankommet, ville helikoptre ha blitt oppfunnet for det formålet. Personlig er jeg enig i den uttalelsen. Et helikopter har fordelene med hastighet og tid, som er viktige for profesjonelle filmsamlinger. Når du laster på et helikopter, kan kameraet også gjøre mye mer når det gjelder linser og manøvrerbarhet og utholdenhet.

Black Widow (vist 29. juni 2021) er en amerikansk superheltfilm fra 2021 basert på Marvel Comics. Produsert av Marvel Studios og distribuert av Walt Disney Studios Motion Pictures, det er den tjuefjerde filmen i Marvel Cinematic Universe (MCU) og den første MCU-filmen som ble utgitt samtidig på teatre og på Disney +. Filmen er regissert av Kate Shortland, regissert av Gabriel Peristain og med Scarlett Johansson i hovedrollen som Natasha Romanoff (Black Widow). Filmingen foregikk også i Atlanta, Budapest, Roma, Georgia og Marokko. Hovedbildet tatt 87 dager og stengt offisielt i oktober 2019. Som preget av flere MCU-filmer, har The Black Widow en rekke intrikate luftopptak, som er designet av antennedirektør Jeremy Propen.

Vår spesielle 6 kameraluftlinje inkluderer Typhoon, 6 RED helium og 21 mm Jaycee CB3 XD-linse, som gir et flott synsfelt for optimal bruk i VFX-drevne produkter. Ariel DP, Jeremy Propan

Flyskyting på Black Widow kombinerte helikoptre og droner. Helikopteret ble hovedsakelig brukt til VFX-formål, som krevde en rekke Red og Zeiss, mens Drone ble brukt til Venice + Primista-systemet.

Når det gjelder plasseringer, er her den tekniske spesifikasjonen for antenneskytingen som brukes på Black Widow.

Svalbard: Typhoon 6 kameraserie med RED Helium / Zeiss, Showroom F1 Sony Venice / Fujinan Primista Budapest: Showdown K1 Sony Venice / Fujinan Primista Norge: Showdown K1 Sony Venice / Fujinan Primista, Storbritannia: Typhoon 6 Camera Series, Showdown F1 med Sony Venice / Fujinan Primista, Aericon Drone Red Helium, med Movie Pro Kimball Marokko: Aericon Drone Red Helium, med MOVI Pro Kimball

Primista-objektivet som brukes er 28-100 mm, noe som er ideelt for luftfoto på grunn av brennvidden. Objektivet har store brennvidder, spesielt når det er paret med en stor sensor (for eksempel Sony Venice), derimot, gir grunt felt i nærbilder med hjelp av 100 mm brennvidde. Derfor danner zoomobjektivet som er integrert med et kamera med høy ramme en solid løsning når du trenger luftfotografering av høy kvalitet.

Black Widow Aerial DP, Jeremy Propan Helikopterfilmtjenester, Detaljerte produksjonen: “Vi måtte skyte VFX og live-action-plater i Norge, Svalbard, Tanger (Marokko) og Storbritannia. Vår spesielle antenneserie med 6 kameraer inkluderer Typhoon, 6 RED helium og 21 mm Jaycee CB3 XD-linse, som gir et flott synsfelt for bruk i VFX-drevne produkter ”.

Det var 6 irismotorer og 6 fokusmotorer (en for hver kropp). Dette tillot operatører å måle hvert objektiv individuelt for å motvirke enhver mekanisk variasjon i fokus og irisstørrelse. Ariel DP, Jeremy Propan

Den andre delen av innholdet er filmen av VFX-helikopterplater på Forsvarsdepartementets land i Storbritannia og norske fjorder og fjell, samt en live-action-sekvens med en drone i Tanger. For dronearbeid ble Aericon-dronen brukt, som bar et RØDt helium på MOVI Pro Kimball.

Linsene ble kontrollert ved å bruke fokus og iris-kontroll via en fjernkontroll på hvert objektiv. Det var 6 irismotorer og 6 fokusmotorer (en for hver kropp). Dette tillot operatører å måle hvert objektiv individuelt for å motvirke enhver mekanisk variasjon i fokus og irisstørrelse. Alle de 12 motorene ble kontrollert ved hjelp av en enkelt håndkontrollert enhet i en helikopterhytte på teamet hos Helicopter Film Services.

Helikopterfilmtjenesteteamet understreket at droneskytingen i Tanger (Marokko) utgjorde mange problemer, fra vanskeligheter med å få små, svingete trapper til takene, til å fly rundt takene til den travle byen Marokko. Hinder for hverdagen som TV-antenner, stillas og vaskerom. «Droner er ulovlige i Marokko, så fare som sted kunne ha vært et problem. Vi har imidlertid lang erfaring og et godt rykte for å skyte i dette vakre landet og har alle nødvendige tillatelser til å jobbe i nær kontakt med våre lokale produktprodusenter, og dermed la vårt arbeid fortsette uhindret, ”la Braban til.

Luftfilm krever mye kunnskap og ekspertise for å implementere godt, spesielt i avanserte produkter som krever presise VFX og live-action-plater. I VFX-skjermer kan antennepanelet bruke flere kinosystemer (arrays) bygget fra flere kameraer og linser. Dette systemet kan transporteres med helikopter. Helikoptere har også betydelige fordeler når det kreves nøyaktige actionbilder. Helikoptre kan løfte høyere belastning sammenlignet med droner, og med bedre timing som er en viktig faktor for produksjonen. En av de mest bemerkelsesverdige fordelene når du fotograferer ved hjelp av et helikopter, er også hjertet i kameraoperatørens handling. Det faktum forbedrer nøyaktigheten og kvaliteten på skuddene. Imidlertid er droner mer kompakte og enkle å bruke, og det meste billigere sammenlignet med helikoptre. I casestudien ovenfor undersøkte vi kombinasjonen av de to flytilnærmingene og hvordan de bidro til å fortelle historien om den svarte enken.

