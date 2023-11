AEW Continental Classic: De tre mesterskapene vil bli kombinert

Under AEW Full Gear 2023 ga selskapet flere detaljer om Continental Classic-turneringen som begynner denne uken på Dynamite.

Eddie Kingston kunngjorde at han ville sette ROH World Champion og NJPW Strong Openweight Championship-titlene på spill i løpet av kampen. Dette betyr at den store vinneren av kampen vil være trippelmesteren, som betyr ROH verdensmester, NJPW Strong Openweight Champion og AEW Continental Champion.

I en pressekonferanse etter Full Gear bekreftet Tony Khan nyheten. Han sa at den samlede vinneren av turneringen ville være Triple Crown-mesteren og alle tre mesterskapene ville bli kombinert. Et nytt mesterskap vil bli forsvart av AEW, ROH og NJPW og vil være åpent for brytere fra alle tre organisasjonene.

Det er for tidlig å vite hva dette megamesterskapet skal hete. Tittelen Continental Champion vil vinne fordi den vil være beskyttet på alle kontinenter.

Continental Classic-turneringen vil operere under poengsystemet med to grupper. Tre poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for en taper. Den siste kampen mellom de to gruppene vil finne sted senere i år på World’s End PPV.

Brytere som for øyeblikket er annonsert for turneringen er:

Brian Danielson

Andrade El Idolo

Mark Briscoe

Eddie Kingston

Bildekreditt: @JJWilliamsWON